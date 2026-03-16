Папа Лев XIV переехал в Апостольский дворец

14 марта Папа Лев XIV переехал в Папские апартаменты в Апостольском дворце. Об этом журналистам сообщил директор Зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни.

Святейший Отец вместе со своими ближайшими сотрудниками переехал из Палаццо-дель-Сант-Уффицио (здание Департамента вероучения), где проживал со времени своего служения префектом Департамента по делам епископов. Переезд состоялся после завершения реставрации Папских апартаментов в Апостольском дворце.

Комплекс помещений включает несколько комнат: личный кабинет Папы, библиотеку и небольшую часовню. Из окна кабинета Святейший Отец традиционно возглавляет молитву Angelus вместе с верующими, которые собираются на площади Святого Петра.

11 мая 2025 года Лев XIV снял печати с Папских апартаментов в Апостольском дворце. Они были наложены 21 апреля после смерти Папы Франциска, который во время своего понтификата жил в Доме Святой Марфы.

Апартаменты в Третьей лоджии Апостольского дворца имеют долгую историю. Первым Папой, который здесь поселился, был Пий X (1903–1914). С тех пор эти помещения стали традиционной резиденцией римских Пап.



