Папа Лев XIV объявил 22 августа днём поста и молитвы о мире

Папа Лев XIV призвал верующих к усердной молитве, по заступничеству Матери Христа, о мире и справедливости.

Обращаясь 20 августа в конце общей аудиенции ко всему Народу Божьему в Зале Павла VI, Епископ Рима попросил посвятить посту и молитве предстоящую пятницу 22 августа, когда Церковь отмечает литургическую память Пресвятой Девы Марии Царицы:

«Пусть это будет день поста и молитвы, дабы Господь даровал нам мир и справедливость, дабы Он осушил слёзы тех, кто страдает от нынешних вооружённых конфликтов. Мария – Матерь верующих здесь, на земле; к ней также взывают как к Царице мира, тогда как наша земля продолжает страдать от военных ран на Святой Земле, в Украине и во многих других регионах мира».

Папа напомнил о фундаментальном условии мирного сосуществования между народами и людьми:

«Без прощения никогда не будет мира!»

Приветствуя польских паломников, прибывших из богородичного святилища Ченстоховы, Святейший Отец попросил их молиться с особым намерением:

«Включите в ваши прошения мольбу о даре мира – безоружного и обезоруживающего – для всей земли, особенно для Украины и Ближнего Востока».



Источник: русская служба Vatican News