Папа Лев XIV объяснил, в чём ценность энциклики Laudato si’

Во время краткого пребывания в Кастель-Гандольфо Святейший Отец встретился с участниками симпозиума «Восходящая надежда», приуроченного к десятилетию энциклики Папы Франциска Laudato si’. Аудиенция проходила в центре «Мариаполи» 1 октября, сообщает Vatican News.

Поблагодарив в особенности движение Laudato si’, с самого начала содействующего распространению и актуализации послания Папы Франциска, Лев XIV подчеркнул, что энциклика дала импульс как Католической Церкви, так и многим людям доброй воли, вдохновив их на действия по защите нашего общего дома. Это обязательство затронуло международное сообщество, экуменическое и межрелигиозное общение, богословие и биоэтику. Язык «заботы об общем доме» стал частью академических, научных и политических дебатов.

«Возблагодарим нашего отца Небесного за этот дар и за это наследие Папы Франциска!»

Лев XIV отметил, что публикация энциклики Laudato si’ не была восприняла всеми позитивно: как писал сам Папа Франциск в апостольском увещании Laudate Deum, некоторые «продолжают оспаривать» признаки климатических изменений, «высмеивают тех, кто говорит о глобальном потеплении» и даже возлагают на бедных ответственность за то, из-за чего они страдают. Вот почему сегодня так необходимо «вернуться к сердцу», которое является «средоточием свободы».

«Лишь благодаря возвращению к сердцу может произойти подлинное экологическое обращение».

Папа выразил надежду, что 30-я Конференция ООН о климатических изменениях (СОР30) , следующая сессия Комитета по продовольственной безопасности ФАО и саммит ООН на тему воды «услышат крик Земли и крик бедных, крик семей, коренных народов, вынужденных мигрантов, верующих во всем мире».

Завершая встречу, Папа задал вопрос, обращенный к каждому из нас:

«Бог спросит нас, взращивали ли мы, сберегли ли мы сотворенный Им мир на благо всех и ради будущих поколений, заботились ли о наших братьях и сестрах? Что мы тогда Ему ответим?».