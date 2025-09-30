Папа Лев XIV назначил нового личного секретаря

Папа Римский Лев XIV назначил Марко Биллери, священника итальянской епархии, своим вторым личным секретарем. Об этом объявил 27 сентября 2025 года епископ Сан-Миньято Джованни Паккози, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Марко Биллери, рукоположенный в сан священника в 2016 году, продолжил обучение в Риме, где получил докторскую степень по каноническому праву. Он служил судьёй Церковного трибунала Тосканы, защитником уз в епархиальных трибуналах Сан-Миньято и Вольтерры, епископским церемониймейстером и секретарём пресвитерского совета. До настоящего времени он был помощником настоятеля прихода святых Стефана и Мартина в Сан-Миньято-Бассо.

В своём заявлении епископ Паккози назвал это назначение «великим даром» для епархии. Он вспомнил, как на прошлой неделе Папа Лев позвонил ему лично и попросил согласия на освобождение отца Биллери для этой новой миссии.

«Я испытал одновременно радость и головокружение при мысли о том, что отец Марко теперь будет в самом сердце Церкви Христовой», — сказал епископ. Он призвал верующих молиться за Биллери и за епархию, отметив, что более тесные связи с Папой должны укреплять осознание их собственной миссии.

Марко Биллери будет работать вместе с первым личным секретарем Папы Льва — перуанским священником Эдгардом Иваном Римайкуной Ингой.