Лев XIV на аудиенции 3 октября: старость – это дар и знак надежды (+ ФОТО)

3 октября Лев XIV встретился в Ватикане с участниками II Международного конгресса по душепопечению о людях старшего возраста, организованного Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Передаёт русская служба Vatican News.

В своей речи Святейший Отец напомнил, что сегодня отношения между поколениями нередко искажены противостоянием: стариков упрекают в том, что они «занимают место» молодых на рынке труда, или обвиняют в чрезмерных социальных расходах. Однако пожилые – это дар и благословение, а само долголетие – знак надежды нашего времени.

Старость напоминает «о всеобщем законе жизни». В культуре, где ценятся богатство, успех и власть, именно уязвимость старения – «частица чуда, которым мы являемся». Если мы осмелимся признать её, принять и позаботиться о ней, она станет мостом к небу, отметил Папа, добавив, что истинная мера человечности определяется не автономией, а умением смиренно принимать любовь и помощь.

Святейший Отец призвал Церковь давать верующим духовные ориентиры для преклонных лет, чтобы прожить их осмысленно и по-христиански, не унывая, «без отчаянной попытки оставаться вечно молодыми». Лев XIV напомнил о катехизических наставлениях Папы Франциска в 2022 году, посвящённых духовности преклонного возраста, и предложил черпать из них вдохновение для пастырской работы..

Особое внимание Епископ Рима уделил так называемым «молодым старикам» – людям, которые после завершения трудовой деятельности сохраняют активность, участвуют в литургии и приходской жизни: для них важно найти адекватный язык и подходящие идеи.

Пастырство пожилых, подчеркнул Святейший Отец, всегда должно быть благовествующим и миссионерским. Там, где старики остаются в одиночестве и забвении, нужно нести им радостную весть о милости Господней и «вместе с ними победить мрак одиночества – великого недруга старости». Важно, чтобы никто не чувствовал себя ненужным и даже в старшем возрасте мог осознать своё призвание к святости.

Благовестие – это главная задача пастырства, и «вовлекая пожилых в миссионерское движение, мы открываем и для них возможность быть свидетелями надежды через их мудрость, молитву и жизненный опыт», сказал Лев XIV и, вверив гостей материнскому заступничеству Богородицы, преподал апостольское благословение.