Папа Лев XIV: искусственный интеллект не заменит присутствия человека

Лев XIV направил послание участникам Международного конгресса Папской академии защиты жизни, который в эти дни проходит в Риме на тему «Искусственный интеллект и медицина: вызов человеческому достоинству».

Святейший Отец благодарит организаторов за выбор темы, напоминая, что цифровая революция ведёт к «эпохальному повороту», сравнимому с промышленной революцией, но гораздо более широкому. «Мы взаимодействуем с машинами как с собеседниками и тем самым становимся почти их продолжением». Это создаёт риск потерять из виду лица ближних и забыть, что делает нас по-настоящему человечными.

Лев XIV указывает на несомненную пользу, которую технологии приносят медицине и здравоохранению, но предостерегает: если технологии и даже медицинские исследования служат антигуманным идеологиям, их разрушительный потенциал может превзойти самые мрачные страницы истории. «Инструменты, которыми мы располагаем сегодня, ещё мощнее и способны нанести ещё более разрушительное воздействие на жизнь людей и народов», но если их поставить на службу человеку, они могут приносить благо.

Ссылаясь на декларацию Департамента вероучения Dignitas Infinita, Святейший Отец напоминает, что онтологическое достоинство человека коренится в том, что он существует, создан и любим Богом. Поэтому медработники призваны быть «хранителями и служителями человеческой жизни», особенно в её самых уязвимых стадиях. Ту же ответственность несут и разработчики ИИ; «чем хрупче человеческая жизнь, тем больше благородства требуется от тех, кому доверено заботиться о ней».

Забота о больном требует не только профессиональных знаний, но и способности к общению, близости и состраданию, отмечает Папа, подчёркивая, что технологии, включая ИИ, «не должны умалять значение личных отношений между пациентами и медработниками». Напротив, искусственный интеллект, поставленный на служении человеческому достоинству и эффективной медицинской помощи, должен укреплять межличностные связи и повышать качество заботы.

Лев XIV пишет о необходимости широкого международного сотрудничества между медицинским и политическим сообществом. «Учитывая огромные экономические интересы, которые часто стоят на кону в области медицины и технологий, и последующую борьбу за контроль», такое партнёрство должно выходить далеко за пределы национальных границ.

В конце послания Лев XIV желает плодотворной работы специалистам с разных континентов, благодарит за труды и призывает на них благословение Всемогущего Бога.



Источник: русская служба Vatican News