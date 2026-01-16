Папа Лев XIV – газете La Repubblica: пресса как пространство диалога

Папа Лев XIV направил послание римской газете La Repubblica по случаю её 50-летия. В обращении к главному редактору Марио Орфео Святейший Отец подчёркивает значение свободной журналистики как пространства диалога и сопоставления мнений ради общего блага.

14 января 1976 года вышел первый номер газеты, основанной Эудженио Скальфари, который оставался её директором до 1996 года, а затем, до самой своей смерти, сотрудничал с ней в качестве обозревателя.

В приветственном послании Лев XIV напоминает, что La Repubblica глубоко укоренена в жизни итальянских городов и в особенности в Риме – епархии Папы: столица остаётся для газеты привилегированной точкой наблюдения за событиями в стране и мире. Святейший Отец выражает признательность журналистам, которые сопровождали важнейшие события последних пятидесяти лет, последовательно выстраивая доверительные отношения с читателями. Именно эта постоянная связь с аудиторией, подчёркивает Епископ Рима, позволила изданию пройти столь значительный путь. На протяжении полувека La Repubblica «читала» реальность с подлинной свободой, рассказывая историю Италии, мира и Церкви.

Святейший Отец отмечает, что свободная печать – при всём разнообразии мнений, точек зрения и культур – всегда руководствуется прозрачностью и профессиональной корректностью, предлагая возможность сопоставления позиций. Такой диалог, если он не становится враждебным, служит общему благу и способствует единению человеческого рода.

«Таким образом диалог преодолевает конфликт и созидает мир. Желаю вам всегда выстраивать свободную и диалогичную коммуникацию, вдохновлённую поиском истины и свободную от предвзятости», – пишет в конце послания Лев XIV, поздравляя коллектив газеты с юбилеем.



Источник: русская служба Vatican News