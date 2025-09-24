Папа Лев XIV: через экзорцизм Господь дарует победу над Сатаной

С 15 по 20 сентября в Сакрофано близ Рима проходил 15-й Международный симпозиум Всемирного объединения экзорцистов. Встреча экзорцистов, которая проходит поочередно в национальном и международном масштабе, собрала около 300 экзорцистов и их ассистентов, сообщает русская служба Vatican News.



Итальянский священник Франческо Бамонте, вице-президент Всемирного объединения экзорцистов и модератор симпозиума, открыл его работы чтением послания Папы Льва XIV, обращенного ко всем участникам. Святейший Отец даёт высокую оценку «деликатному и как никогда необходимому служению экзорциста» и призывает воспринимать эту свою миссию как «служение освобождения, а также утешения, посредством которого они сопровождают верных с истинной одержимостью лукавым, вознося молитву и взывая к действенному присутствию Христа, с тем чтобы через сакраменталию экзорцизма Господь даровал победу над Сатаной».

Президент Объединения экзорцистов монсеньор Карел Орлита из Чехии произнес вступительное слово, напомнив о ценности церковного общения, в котором осуществляется служение экзорциста. Это служение крепко укоренено в Евангелии, оно является конкретным знаком любви Церкви к страждущим. Поэтому так важно, чтобы поместные епископы поддерживали и продвигали постоянное обучение в этой области. Орлита напомнил об официальном утверждении со стороны Департамента по делам духовенства нового устава Объединения экзорцистов, принятого 25 марта этого года: это знак одобрения и ободрения для миссии этой сети пресвитеров, насчитывающей уже более тысячи участников.

В работах симпозиума среди прочих принял участие зам. секретаря Департамента богослужений и дисциплины Таинств монсеньор Аурелио Гарсиа Масиас. В своем докладе он затронул тему чинопоследования экзорцизма. Он говорил о разновидностях чрезвычайного диавольского вмешательства, о задаче экзорциста, о литургических знаках, а также о необходимости исправления вероятных ошибок и недоработок. Все это следует рассматривать в перспективе главенства Христа, поскольку экзорцизм совершается in persona Christi.

Кардинал Артур Рош, префект Департамента богослужений и дисциплины Таинств, предстоятельствовал на Святой Мессе с участниками симпозиума и в своей проповеди подчеркну: страдающие от одержимости дьяволом участвуют в страданиях Христа, и именно от этого должны отталкиваться те, кто сопровождает верных, мучимых бесами.

Участники вспоминали отца Габриеле Аморта, известного экзорциста, скончавшегося девять лет назад. Именно он продвигал создание международной сети экзорцистов и организовал первые национальные и международные встречи. Наследие отца Аморта было в центре доклада экзорциста из США Джона Зейды (Szada). Зейда – который является также психологом и психотерапевтом – говорил о встрече между специалистом по ментальному здоровью и бесовским вмешательством. Он подчеркнул сложность состояния одержимого и необходимость распознавания: учитывая психологические и духовные симптомы, нужно прийти к общему заключению, используя также современные диагностические критерии. Отец Зейда отметил, что для этого необходима ментальная открытость, чтобы избегать поспешных диагнозов и чтобы вера могла восполнить средства, предложенные наукой.