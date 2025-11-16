Кинематограф – место встречи, поиска смысла и надежды. Аудиенция Папы деятелям кино (+ ФОТО)

В субботу 15 ноября Святейший Отец Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с более чем 160 представителями мира кино, напомнив, что за свои 130 лет кинематограф стал одним из главных способов рассказывать о жизни – о её красоте, уязвимости, «ностальгии по бесконечному»; это по-настоящему массовое искусство умеет говорить с разными людьми и именно поэтому открывает пространство для надежды. Передает русская служба Vatican News.

По словам Папы, хороший фильм помогает зрителю остановиться, посмотреть на происходящее вокруг спокойнее и внимательнее, «зажечь взгляд души», поэтому роль кинотеатров остаётся важной для культурной жизни. Многие залы сегодня закрываются, и Лев XIV призвал государственные учреждения защитить их общественную ценность; его слова были встречены долгими аплодисментами.

Епископ Рима отметил, что кинодеятели работают и для тех, кто ищет отдыха, и для тех, кто приходит в кино с вопросами о смысле, справедливости, красоте. В эпоху цифровых платформ важно не поддаваться диктату быстрых решений и стандартизированного выбора, а помнить о ценности тишины, ритма и различий. Папа напомнил, что эта встреча проходит во время Юбилейного года, когда Церковь призывает «идти к надежде», и назвал кинодеятелей «паломниками воображения, искателями смысла, рассказчиками надежды, вестниками человечности», чей путь измеряется не километрами, а образами, эмоциями и общей надеждой.

Понтифик напомнил о давней дружбе Церкви с кинематографом и выразил пожелание её обновить, ибо кино – это «лаборатория надежды и место, куда человек может вернуться, чтобы увидеть самого себя и собственный путь».

«Наша эпоха нуждается в свидетелях надежды, красоты, правды: вы, благодаря своему творчеству, можете ими стать. Восстановить подлинность образа, чтобы защитить и продвигать человеческое достоинство, – во власти хорошего кинематографа, его авторов и главных героев».

Визуальное искусство – это путь, измеряемый образами и помогающий человечеству вернуться к себе. Кино способно противостоять ранам мира, рассказывать о них и находить надежду даже в трагедии. Это внимание к другим людям также заметно в работе такой актрисы, как Кейт Бланшетт, которая во время церемонии рукопожатия рассказала Папе Римскому о Фонде фильмов о перемещенных лицах – новой грантовой программе для короткометражных фильмов, которую она возглавляет в качестве посла доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Цель этой инициативы – поддержка и финансирование работы кинематографистов, которые были перемещены или имеют «подтверждённый опыт создания подлинных историй о жизни перемещенных лиц».

Лев XIV призвал людей кино не бояться «встречи с ранами мира сего», внимания к темам, которые требуют честного взгляда: насилия, нищеты, одиночества, зависимости, войн. «Эти раны умоляют, чтобы их увидели и рассказали о них. <…> Большое кино не эксплуатирует боль, но сопровождает её и исследует, даёт голос сложным чувствам. Искусство не должно бежать от тайны человеческой уязвимости, но уметь перед ней задержаться».

Святейший Отец подчеркнул, что фильм – всегда коллективный труд, невозможный без множества специалистов, чьи имена редко звучат на публике. Он пожелал, чтобы кинематограф оставался местом встречи и диалога, пространством, где человек может найти смысл и обрести мир.

В конце встречи, пожелав кинодеятелям оставаться «ремесленниками надежды», Папа Римский лично приветствовал каждого из гостей, в том числе режиссёра Спайка Ли, который подарил Святейшему Отцу майку баскетбольной лиги NBA с надписью «Pope Leo» и номером 14.