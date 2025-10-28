Папа — иезуитам: будьте экспертами примирения. Встреча со старшими настоятелями Общества Иисуса

24 октября в Зале Синода в Ватикане Лев XIV встретился со старшими настоятелями Общества Иисуса и призвал их выйти на передовые «рубежи» — географические, культурные и духовные, — чтобы отвечать на вызовы времени с мужеством, верой и духом святого Игнатия. Передает русская служба Vatican News.

В своём обращении Папа отметил: современный мир переживает не просто перемены, а подлинный перелом эпох — в культуре, экономике, технологиях, в самом понимании человеческой природы.

Искусственный интеллект и новые формы коммуникации, по его словам, меняют понимание труда и человеческих отношений, вызывая тревогу и вопросы о человеческом достоинстве. В этой реальности Церковь призвана «быть там, где потребности человечества встречаются со спасительной любовью Бога» — через духовное руководство, интеллектуальное служение, помощь бедным и свидетельство веры на культурных рубежах. Так поступали святой Игнатий и его первые сподвижники: они не боялись сложностей и неопределённостей, шли туда, где вера и разум пересекаются с новыми культурами и великими вызовами.

«Сегодня многие чувствуют себя исключёнными, а старые раны между поколениями и народами всё ещё не зажили. <…> Mы должны стать экспертами примирения», — сказал Папа, призвав противостоять «глобализации бессилия» культурой прощения и восстановления связей между людьми и народами.

В контексте размышлений о миссии Церкви Святейший Отец напомнил о четырёх апостольских приоритетах Общества Иисуса — ориентирах, которые «требуют духа различения и мужества». Первый из них — указывать путь к Богу через духовные упражнения и умение распознавать Божью волю. В этом поиске, отметил Папа, проявляется жажда сердца, которую ни одна земная цель не может утолить.

Второй приоритет — идти вместе с бедными и отверженными, борясь с «диктатурой экономики, которая убивает» (ср. Dilexi te n. 92) и ставя достоинство человека выше прибыли.

Третий приоритет — сопровождать молодёжь, стремящуюся к подлинности и переменам: Церковь, подчеркнул Папа, должна «научиться говорить на её языке — не только словами, но и присутствием».

Внимание к творению — это четвертый приоритет миссии иезуитов, в котором, по словам Папы, проявляется духовное обращение сердца и обновление отношений с Богом и ближними. «Пусть ваши общины служат живым примером заботы о природе, простоты и благодарности за Божественные дары», — подчеркнул он.

Завершая встречу, Папа призвал иезуитов идти с Христом, черпая у Него мужество проповедовать Евангелие, служить справедливости, исцелять раны и приносить свет там, где царит тьма.