Папа Франциск возглавил богослужения Светлого Христова Воскресения в соборе Святого Петра

Вечером 3 апреля, когда Церковь празднует победу Воскресшего Христа над злом, грехом и смертью, Папа Франциск возглавил у алтаря Кафедры в соборе Святого Петра Всенощное пасхальное бдение (Мессу Навечерия Пасхи). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В своей проповеди Епископ Рима размышлял над праздничным Евангелием (Мк 16,1-8), в котором жены-мироносицы шли оплакивать и помазывать мёртвое тело Учителя, но неожиданно нашли пустую гробницу и услышали возвещение жизни. Мироносицы исполнились страха и изумления, когда увидели юношу в белой одежде, сидящего рядом с отваленным от гробницы камнем. Таинственный гость сказал им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес» (ст. 6). «Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите» (ст. 7). Святейший Отец задался вопросом: что означает для современного верующего пасхальный призыв «пойти в Галилею»?



Во-первых, начать все заново. Для учеников это значило возвратиться туда, где Господь искал их и призвал пойти за Ним, – к месту их первой встречи, первой любви, где они впервые последовали за Учителем. Несмотря на близость к Иисусу, апостолы часто не понимали Его, а накануне Страстей даже бросили Его умирать в одиночестве. И всё же Воскресший Господь снова зовёт их и с бесконечной любовью просит начать всё с чистого листа, забыв о минувших поражениях.



Такова первая пасхальная весть, подчеркнул Святейший Отец: «Даже из обломков наших сердец, о которых знает каждый из нас, Бог может создать шедевр; из разрушенных фрагментов нашей человечности Бог готовит новую историю. Он всегда предшествует нам. <…> В эти тёмные месяцы пандемии мы слышим, как воскресший Господь призывает нас начать всё заново и никогда не терять надежду».



Во-вторых, отправиться в Галилею означает пойти другой дорогой, в направлении, противоположном гробнице. Женщины ищут Христа у гроба: они идут скорбеть о навсегда потерянном времени, проведённом с Учителем, отметил Папа. Таков образ «веры-воспоминания» о прекрасном, но минувшем событии, которое осталось лишь в памяти. Многие живут такой верой, как если бы Иисус был персонажем из далёкого прошлого, пропавшим из виду другом детства. Такая вера состоит из привычек, из моментов прошлого, из прекрасных детских воспоминаний, которые больше не затрагивают. Поэтому «отправиться в Галилею» означает научиться живой, насущной вере, зовущей в путь: она возрождает каждый день чудо первой встречи. Нужно довериться Господу, «не претендуя на то, что мы уже всё знаем», но облечься в смирение тех, кто способен удивляться стезям Божиим. Христос жив здесь и теперь, и Он не перестаёт нас удивлять. Воскресший открывает перед нами новые дороги, и даже если всё кажется потерянным, нужно открыться этой новизне: она обязательно поразит нас.



Пойти в Галилею, подчеркнул Папа Франциск, означает также направиться к границам. Галилея – это самое отдалённое место, где смешивались народы и культуры, крайне далёкие от ритуальной чистоты Иерусалима. Но именно оттуда Христос начал Свою миссию, обращаясь ко всем труждающимся и обременённым, отверженным, слабым и бедным, потому что Бог неустанно ищет уставших и заблудших: в Его глазах нет «последних» и никто не исключён из Его любви. Именно туда Воскресший просит пойти Своих последователей, также и сегодня. Это место повседневной, привычной жизни тех, кто находится по соседству, кто делится с нами своим временем, домом, работой, трудностями и надеждами. В Галилее мы узнаем, что воскресшего Господа можно увидеть в лицах наших братьев и сестёр, особенно в бедных и отверженных, в их радостях и страданиях. «Мы будем поражены тем, как Божье величие проявляется в малом, как Его красота сияет в простых и бедных».



Таково третье пасхальное воззвание, подчеркнул Папа Франциск: воскресший Иисус безгранично любит нас и «посещает каждую ситуацию в нашей жизни». Он поселился в сердце мира и призывает преодолевать барьеры и предрассудки, выходить навстречу ближним, чтобы мы заново открыли «благодать повседневности» наших Галилей. С Ним жизнь изменяется, ибо за пределами всех поражений, зла и насилия, страданий и смерти живёт Воскресший, сопровождая и направляя историю, подчеркнул в конце проповеди Святейший Отец:



«Брат, сестра, если этой ночью в твоём сердце сумрак, не наступивший день, погребённый свет, разбитая мечта, открой своё сердце и поразись пасхальному возвещению: ‘Не бойся, Он воскрес! Он ждёт тебя в Галилее’. Твои ожидания не останутся неисполненными, твои слёзы будут осушены, а страхи преодолены надеждой. Потому что Господь предшествует тебе, Он идёт перед тобой. С Ним твоя жизнь начинается с новой страницы».



(Читайте полный текст проповеди Папы Франциска на Мессе Навечерия Пасхи)



А воскресным пасхальным утром 4 апреля Святейший Отец, как об этом сообщает Vatican News, вновь возглавил у алтаря Кафедры базилики Святого Петра Святую Мессу. В ней участвовало порядка 150-ти верных, а Епископу Рима сослужили 4 епископа и 24 кардинала, включая декана и вице-декана Коллегии кардиналов.



Евхаристическое богослужение началось обрядом, посвященным воспоминанию того, как Воскресший Иисус явился Симону Петру. По завершении входной процессии, диаконы открыли икону Спасителя, установленную возле престола, после чего диакон, обращаясь к Преемнику Святого Петра, возгласил: «Воскрес Господь и явился Симону». Далее, в воспоминание дара Святого Крещения, Понтифик окропил литургическое собрание водой, освященной накануне в ходе Мессы Навечерия. Прозвучал гимн «Слава в вышних Богу» и чтения из Книги Деяний и Первого Послания к Коринфянам. Евангельское повествование от Иоанна о том, как Петр с учеником, которого любил Иисус, пришли утром к пустому гробу, по традиции прозвучало на латинском и греческом языках. На этот раз Папа Франциск не произносил проповеди и сразу же по окончании Святой Мессы, сняв литургические облачения, выступил с традиционным Пасхальным посланием Urbi et Orbi («Граду и миру»).

