Пасхальное послание Urbi et Orbi Папы Франциска

В полдень 4 апреля Папа Франциск поздравил христиан всего мира со светлым Христовым воскресением, несущим надежду человечеству, столь необходимую в эти трудные времена, которые мы переживаем из-за пандемии COVID-19.

Папа Франциск с горечью отметил, что в мире «очень много войн и насилия», особо упомянув о пленных на востоке Украины и в Нагорном Карабахе. «Да поможет нам Господь преодолеть менталитет войны! Да сподобит Он пленных вернуться здоровыми к семьям и да внушит власть имущим всего мира остановить гонку вооружений», – призвал Святейший Отец.

Возвещение Пасхи – это не мираж, не магическая формула, указывающая путь бегства от проблем: оно содержит весть о том, что Иисус, человек из плоти и крови, распятый при Понтии Пилате, воскрес по Писанию и как Он Сам предрекал Своим ученикам, сказал Епископ Рима:

«Воскресший Христос есть надежда для тех, кто всё ещё страдает от пандемии, для больных и тех, потерял близкого человека. Господь да утешит их и да поддержит усилия врачей и санитаров. <…> Воскресший Распятый является утешением для тех, кто потерял работу или переживает тяжёлые экономические трудности и лишён надлежащей социальной защиты. Господь да наставит государственные власти оказать необходимую помощь всем, особенно нуждающимся семьям. К сожалению, пандемия стала причиной драматического роста числа бедных и отчаяния тысяч людей».

В своём послании Граду и миру Святейший Отец коснулся также болевых точек планеты и начал с Гаити, пожелав возлюбленному народу этой страны «не отчаиваться в трудностях и смотреть в будущее с уверенностью и надеждой».

Воскресший Иисус да принесёт надежду молодёжи, лишённой из-за пандемии должного образования и общения со сверстниками и друзьями, сказал далее Папа, выразив близость молодым людям всего мира, особенно Мьянмы, которые во имя демократии «понимают, что ненависть можно рассеять только любовью».

Далее Папа призвал проявлять солидарность и поддержку мигрантам и видеть в их лицах лик страдающего Христа. Святейший Отец поблагодарил Ливан и Иорданию, принимающих множество беженцев, спасающихся от сирийского конфликта.

Сирия, Йемен и Ливия – в каждой из этих стран по многу лет длятся вооружённые конфликты, делающие жизнь их народов невыносимой. Папа призвал все вовлечённые стороны приложить усилия для прекращения конфликтов и позволить людям, измученным войной, жить в мире и начать восстановление своих стран.

«Воскресение, безусловно, ведёт нас в Иерусалим: испросим для него у Господа мира и благоденствия», дабы израильтяне и палестинцы обрели силу диалога, а их страны могли жить рядом в мире и процветании.

Папа вознёс молитву, дабы Воскресший Христос поддержал африканские страны, страдающие от внутреннего насилия и международного терроризма, особенно в регионе Сахель, в Нигерии, а также в регионе Тыграй (Эфиопия) и провинции Кабу-Делгаду (Мозамбик).

Завершая пасхальное послание Urbi et Orbi – «Граду и миру», Святейший Отец сказал:

«Среди множества трудностей, которые мы переживаем, не будем никогда забывать, что ранами Христа мы исцелились (см. 1 Пет 2,24). Наши страдания преображены светом Воскресшего. Там, где была смерть, теперь – жизнь, там, где была скорбь, теперь – утешение. Обняв Крест, Иисус наполнил смыслом наши страдания; помолимся, дабы благотворное воздействие этого исцеления распространились по всему миру. Желаю всем светлой, мирной и святой Пасхи!».

Источник: Vatican News