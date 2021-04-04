Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе Навечерия Пасхи. 3 апреля 2021 г., собор Святого Петра

Жены-мироносицы шли помазать мертвое тело, но нашли гроб пустым. Они шли оплакивать усопшего, а вместо этого услышали возвещение жизни. По этой причине, как сказано в Евангелии, женщин «объял трепет и ужас» (Мк 16,8). Они преисполнились страха и изумления. Что есть изумление? Изумление в данном случае – это страх, смешанный с радостью, способный восхитить сердца. Они испытали изумление при виде отваленного от входа в гробницу огромного камня, как и при виде юноши в белых одеждах, сидевшего внутри. В изумление их повергли и сказанные юношей слова: «Не бойтесь! Вы ищете Иисуса Назарянина, распятого? Он воскрес». И прозвучавшее затем утверждение: «Он предваряет вас в Галилее, там увидите Его». Мы, со своей стороны, с радостью принимаем это Пасхальное приглашение: мы пойдем в Галилею, где нас предварит Воскресший Господь. Но что это значит, «идти в Галилею»?

Отправиться в Галилею значит, прежде всего, начать всё сначала. Для учеников это возвращение в то место, где Господь впервые нашел их и призвал следовать за Собой. Это было место первой встречи и первой любви. С того времени апостолы, оставив рыболовные сети, стали ходить за Иисусом, слушая Его проповеди и становясь свидетелями совершаемых Им чудес. И всё же, хотя они находились рядом с Ним постоянно, они не понимали Его в полной мере, зачастую неправильно воспринимали Его слова, а при виде креста просто бежали, оставив Его в одиночестве. Однако, несмотря на все эти отрицательные моменты, Воскресший Господь открылся им как Тот, Кто вновь предваряет их в Галилее. Он предваряет их, иными словами, стоит впереди них. Он обращается к ним и призывает их безоговорочно последовать за Собой. Воскресший говорит им: «Давайте возвратимся к тому, с чего мы начали. Начнем сначала. Я хочу, чтобы вы снова были со Мной, несмотря на весь прошлый негатив». Попадая в «Галилею», мы учимся изумляться при виде бесконечной Божией любви. Эта любовь прокладывает новые пути, помогает нам подняться после поражений. Вот что делает Господь: Он прокладывает новые пути, чтобы мы могли восстать после поражений. Вот такой у нас Господь, и Он приглашает нас в Галилею исключительно ради этого.

Вот первая пасхальная весть, которой я бы хотел поделиться с вами: у вас всегда имеется шанс начать всё сначала, ибо Бог в силах заронить в ваши сердца семена новой жизни, несмотря на все прошлые неудачи. Даже из обломков наших сердец – а каждый из нас знает, какие там у него обломки, – Бог способен сотворить шедевр. Даже из осколков нашей человечности Бог способен слепить новую историю. Он неизменно предваряет нас: на кресте страданий, разрушения и смерти, но также и во славе возрождающейся жизни; во всех исторических перипетиях и во времена пробуждения надежды. В эти тёмные месяцы пандемии мы слышим, как Воскресший Господь призывает нас начать всё заново и ни за что не терять надежды.

Во-вторых, пойти в Галилею, значит проследовать новыми путями. Это движение в направлении, противоположном гробнице. Женщины ищут Иисуса во гробе, они идут к гробнице Иисуса ради памяти о том хорошем, что они пережили вместе с Ним, но и с мыслью о том, что теперь Он потерян для них навсегда. Они идут к гробнице, чтобы предаваться там светлым, но печальным воспоминаниям. Это образ веры, живущей воспоминаниями о чем-то, хоть и прекрасном, но уже безвозвратно минувшем, оставшемся в одной только памяти. Вот так и в наши дни многие живут такой «верой воспоминаний», как если бы Иисус был исключительно человеком из прошлого, далеким другом молодости из тех давних времён, когда я, будучи ребенком, посещал воскресную школу. Это вера, состоящая из привычек, из «утраченного времени», из приятных воспоминаний детства, но которая больше не задевает меня за живое, больше не захватывает меня. Идти в Галилею, напротив, означает узнать, что вера, чтобы быть живой, призвана возвратиться к истокам пути. Возвращаться к истокам, вновь и вновь переживать изумление первой встречи следует ежедневно. А еще уповать, без претензий на то, будто я уже «всё знаю», но облекаясь в смирение тех, кто всё еще умеет удивляться делам Божиим. Мы опасаемся Божьих сюрпризов; зачастую вовсе не желаем, чтобы Бог чем-то удивлял нас. Но сегодня Господь приглашает нас к Себе, чтобы удивить нас. Мы отправляемся в Галилею, чтобы там убедиться, что место Бога – совсем не среди детских воспоминаний, что Он жив, что Он по-прежнему способен удивлять. Воскресший ни на секунду не перестает удивлять нас.

Вот вторая пасхальная весть: вера – это не репертуар прошлого, Иисус – это не исторический персонаж. Он жив здесь и сейчас. Он рядам с вами ежедневно, во всех ситуациях, в которые вы попадаете; в испытаниях, которые вы претерпеваете; в мечтах, которым вы предаетесь. Он открывает перед вами новые пути даже там, где, на первый взгляд, не может быть никаких путей; побуждает вас идти против течения пустых сожалений и всего «уже известного». Даже если вам кажется, что всё потеряно, пожалуйста, оставайтесь открытыми Его изумительной новизне, и будьте уверены, Он еще поразит вас!

Идти в Галилею означает, кроме того, продвигаться к границам. Потому что Галилея – это места весьма отдаленные: там смешивались народы и культуры, а ее жители были весьма далеки от ритуальной чистоты Иерусалима. Тем не менее, Иисус начал Свою миссию именно оттуда, обращаясь к людям, проводившим свою жизнь в тяжких трудах, обращаясь к отверженным, немощным, нищим, являя им Божий лик и Божие присутствие – присутствие Того, Кто без устали разыскивает потерянных и заблудших, Кто достигает при этом экзистенциальных границ, поскольку в Его глазах никто не лишний, никто не может быть исключен. Именно туда, в Галилею, в эту «царственную Галилею», Воскресший предлагает отправиться сегодня и нам, всем тем, кого Он считает «Своими». Отправиться в нашу заурядную повседневность, на улицы, которыми мы и так проходим ежедневно; в городские закоулки, в которых Господь предваряет нас, проявляя Себя через наших соседей, через тех, кто разделяет с нами свое время, свой кров, свои труды, свои тяготы и ожидания. В Галилее мы узнаём, что у нас есть шанс найти Воскресшего Господа в лице наших братьев и сестер, в энтузиазме мечтателей и в отчаянии потерпевших крушение, в улыбках радующихся и в слезах скорбящих, а прежде всего – в лице бедняков, в лице тех, кто оказался на обочине. И мы поразимся тому, как величие Бога проявляется в малом, как Его красота сияет в простых и бедных.

Итак, вот третья пасхальная весть: Воскресший Иисус безгранично любит нас и входит во все без исключения наши житейские ситуации. Он поселился в сердце мира и призывает нас преодолевать барьеры и предрассудки, сближаться с теми, кто живет рядом с нами, заново открывая при этом благодать повседневности. Мы распознаём Его присутствие в «наших Галилеях», в нашей повседневной жизни. Если Он с нами, наша жизнь изменяется, ибо за кулисами всех поражений, зла и насилия, страданий и смерти живет Воскресший, направляя ход истории.

Сестра, брат, если в эту ночь твое сердце погружено во мрак, если для тебя не наступил день, если твой светильник оказался под спудом, а твои мечты были разбиты, пойди, открой свое сердце и изумись пасхальному возвещению: «Не бойся! Он воскрес! Он ждет тебя в Галилее!». И будь уверен: твои ожидания не останутся неисполненными, твои слезы будут осушены, твои страхи будут побеждены надеждой. Потому что Господь постоянно предваряет тебя, постоянно идет впереди тебя. С Ним твоя жизнь постоянно начинается с чистого листа.

Перевод «Сибирской католической газеты»