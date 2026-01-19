Папа: дипломатия Св. Престола рождается из Евангелия

Папа Лев XIV направил послание общине Папской церковной академии по случаю 325-летия со дня её основания. Епископ Рима обратился к истории и сегодняшнему призванию этого учебного заведения, подчеркнув его особое место в служении Преемнику апостола Петра и в дипломатической миссии Святейшего Престола.

Папа прежде всего возносит благодарение Богу за «долгую и плодотворную историю» академии, основанной в 1701 году по воле Папы Климента XI. С этого момента, отмечает Епископ Рима, началась «его достойная миссия», дух которой на протяжении веков хранили и направляли Римские Папы, «сопровождая её развитие в свете потребностей, которые Церковь и дипломатия выявляли на протяжении веков».

Отдельно в послании упомянуты недавние реформы, осуществлённые при Папе Франциске. Апостольская конституция Praedicate Evangelium подтвердила место академии в структуре Государственного секретариата, связав её с Отделом по персоналу дипломатической службы Святейшего Престола. А хирограф Il Ministero Petrino от 25 марта 2025 года придал ей статус передового центра высшего академического образования и исследований в области дипломатических наук, сделав академию прямым инструментом дипломатической деятельности Святейшего Престола. Лев XIV подчёркивает, что эти реформы направлены на создание солидного научного курса, который сочетает юридические, исторические, политические, экономические и лингвистические компетенции с человеческими и священническими качествами молодых пресвитеров. Святейший Отец выражает признательность руководству и студентам академии за путь единства и обновления, пройденный «в духе веры и готовности», с принятием изменений без утраты верности корням.

В центре послания – напоминание о подлинном смысле дипломатического служения. Папа выражает пожелание, чтобы юбилей стал для студентов стимулом к ещё большему усердию в подготовке. Дипломатия Святейшего Престола – не профессия, а пастырское призвание:

«Это евангельское искусство встречи, которое ищет путей примирения там, где люди воздвигают стены и недоверие».

Ватиканская дипломатия, подчеркнул Епископ Рима, рождается из Евангелия:

«Это не тактика, а мыслящая любовь; она не ищет ни победителей, ни побеждённых, не возводит преград, но восстанавливает подлинные связи».

В таком общении всякое слово должно предваряться вниманием – слушанием Бога и тех «малых», чей голос часто остаётся неуслышанным. Представители Папы призваны быть мостами: невидимыми – чтобы поддерживать, прочными – когда события трудно сдержать и мостами надежды – когда добро оказывается под угрозой. Лев XIV обращается к духовному измерению дипломатического служения и указывает на пример св. Антония аввы, небесного покровителя академии, сумевшего превратить молчание пустыни в плодотворный диалог с Богом. Папа призывает студентов быть священниками глубокой духовной жизни, которые черпают в молитве силу для встречи с другими. Их будущие труды Папа вверяет Пресвятой Богородице, Матери Церкви, взывая, дабы она их хранила и делала послушными воле Божией в служении Престолу св. Петра.

Завершая послание, Лев XIV преподаёт апостольское благословение общине Папской церковной академии и всем, кто участвует в юбилейных торжествах, связанных с этой значимой датой.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — здание Папской церковной академии)