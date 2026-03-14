Папа дал рекомендации исповедникам

13 марта Лев XIV принял на частной аудиенции участников XXXVI Курса по внутренней подсудности, ежегодно проводимого Апостольской пенитенциарией для молодых священников и диаконов, развивающих навыки пастырского сопровождения и служения в Таинстве Примирения. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к участникам встречи, Папа указал на тревожную тенденцию: многие христиане редко прибегают к Исповеди, из-за чего «бесконечное сокровище милосердия Церкви остаётся часто неиспользованным». Верующие могут долго оставаться в состоянии греха, вместо того чтобы обратиться к дару Божьей милости с открытым сердцем и простотой веры.

Святейший Отец напомнил о дисциплинарной норме Церкви, восходящей к Четвёртому Латеранскому собору (1215) и подтверждённой Катехизисом Католической Церкви (ККЦ, 1457). Кодекс канонического права формулирует её так: «После достижения сознательного возраста каждый верный обязан хотя бы раз в год верно исповедаться во всех своих тяжких грехах» (кан. 989).

Папа подчеркнул, что Таинство Исповеди является настоящей «лабораторией единства»: через прощение грехов и дар благодати восстанавливается духовная целостность человека, укрепляется единство с Церковью и создаётся основа для мира и согласия в обществе.

Святейший Отец напомнил мысль св. Августина о том, что признание и «осуждение» собственных грехов означает согласие человека с Богом. Именно поэтому, отметил Папа, особенно в дни Великого поста исповедь становится путём к новому единству с Господом.

Папа подчеркнул, что единство с Богом и Церковью становится основанием подлинного мира между людьми и народами. «Только примирившийся человек способен разоружиться и обезоруживать», – отметил Папа, добавив, что тот, кто оставляет «оружие гордыни» и обновляется Божьим прощением, становится в повседневной жизни подлинным служителем примирения.

Обращаясь к молодым священникам и кандидатам к священству, Папа напомнил о великом служении, которое Христос вверяет им через Церковь: помогать людям восстанавливать единство с Богом через Таинство Примирения. Об этом свидетельствует и примеры многих священников, достигших святости именно через служение в исповедальне: среди них св. Иоанн Мария Вианней, св. Леопольд Мандич, св. Пий Пьетрельчинский и бл. Михал Сопоцко.

Завершая встречу, Папа призвал священников с постоянством самим прибегать к Таинству Примирения, чтобы первыми быть получателями той Божественной милости, служителями которой они являются. Он вверил их служение заступничеству Богородицы, Матери милосердия, и преподал апостольское благословение.