Папа дал рекомендации исповедникам

Папа дал рекомендации исповедникам

Март 14, 2026

13 марта Лев XIV принял на частной аудиенции участников XXXVI Курса по внутренней подсудности, ежегодно проводимого Апостольской пенитенциарией для молодых священников и диаконов, развивающих навыки пастырского сопровождения и служения в Таинстве Примирения. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к участникам встречи, Папа указал на тревожную тенденцию: многие христиане редко прибегают к Исповеди, из-за чего «бесконечное сокровище милосердия Церкви остаётся часто неиспользованным». Верующие могут долго оставаться в состоянии греха, вместо того чтобы обратиться к дару Божьей милости с открытым сердцем и простотой веры.

Святейший Отец напомнил о дисциплинарной норме Церкви, восходящей к Четвёртому Латеранскому собору (1215) и подтверждённой Катехизисом Католической Церкви (ККЦ, 1457). Кодекс канонического права формулирует её так: «После достижения сознательного возраста каждый верный обязан хотя бы раз в год верно исповедаться во всех своих тяжких грехах» (кан. 989).

Папа подчеркнул, что Таинство Исповеди является настоящей «лабораторией единства»: через прощение грехов и дар благодати восстанавливается духовная целостность человека, укрепляется единство с Церковью и создаётся основа для мира и согласия в обществе.

Святейший Отец напомнил мысль св. Августина о том, что признание и «осуждение» собственных грехов означает согласие человека с Богом. Именно поэтому, отметил Папа, особенно в дни Великого поста становится путём к новому единству с Господом.

Папа подчеркнул, что единство с Богом и Церковью становится основанием подлинного мира между людьми и народами. «Только примирившийся человек способен разоружиться и обезоруживать», – отметил Папа, добавив, что тот, кто оставляет «оружие гордыни» и обновляется Божьим прощением, становится в повседневной жизни подлинным служителем примирения.

Обращаясь к молодым священникам и кандидатам к священству, Папа напомнил о великом служении, которое Христос вверяет им через Церковь: помогать людям восстанавливать единство с Богом через Таинство Примирения. Об этом свидетельствует и примеры многих священников, достигших святости именно через служение в исповедальне: среди них св. Иоанн Мария Вианней, св. Леопольд Мандич, св. Пий Пьетрельчинский и бл. Михал Сопоцко.

Завершая встречу, Папа призвал священников с постоянством самим прибегать к Таинству Примирения, чтобы первыми быть получателями той Божественной милости, служителями которой они являются. Он вверил их служение заступничеству Богородицы, Матери милосердия, и преподал апостольское благословение.

