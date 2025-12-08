Непорочное зачатие Пресвятой Девы Марии. Папа на Angelus: Бог не навязывает нам Свои дары

В праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии Папа Римский обратился к верующим с традиционным полуденным размышлением. Он подчеркнул, что чистота Богородицы – не просто привилегия, а подготовка к величайшему чуду пришествия Христа, и напомнил о связи этого праздника с Таинством Крещения. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что Бог пожелал видеть Марию «полностью свободной от пятна первородного греха», чтобы доверить ей Своего Сына. Однако этот дар требовал ответа. Ссылаясь на св. Августина, Лев XIV напомнил:

«Мария уверовала, и в Ней исполнилось то, во что Она уверовала. Дар полноты благодати смог принести плод в девушке из Назарета, ибо она свободно приняла его, согласившись с Божьим замыслом. Господь всегда действует так: Он предлагает великие дары, но оставляет нас свободными – принять их или нет».

Святейший Отец провел параллель между чудом, произошедшим с Марией при её непорочном зачатии, и тем, что происходит с христианами в Таинстве Крещения.

«Омытые от первородного греха, мы стали детьми Бога, Его обителью и храмом Его Духа».

Цитируя своего предшественника Франциска, Папа напомнил, что Крещение позволяет Христу жить в нас, чтобы мы могли сотрудничать в деле преображения мира.

В конце обращения Папа призвал христиан подражать Богородице не только в вере, но и в готовности отвечать Богу согласием:

«“Да” Матери Господа чудесно, но таким же может быть и наше “да”, если мы будем повторять его каждый день в молитве и конкретных делах любви, от самых необычных жестов до самых будничных повседневных забот».