Папа благословил фигурки Младенца Иисуса для римских вертепов (+ ФОТО)

После чтения воскресной молитвы «Ангел Господень» 21 декабря Папа Лев XIV обратился с особым приветствием к детям и молодежи Рима, собравшимся на площади Св. Петра для традиционного благословения Bambinelli – фигурок Младенца Иисуса. Сообщает русская служба Vatican News.

Сотни детей принесли с собой фигурки Христа, которые в рождественскую ночь будут положены в домашние, школьные и приходские вертепы. Папа поблагодарил «Центр римских ораториев» (COR) за организацию праздника и обратился к юным гостям с важной просьбой:

«Дорогие ребята, перед вертепом помолитесь Иисусу о нуждах Папы. И особенно давайте вместе помолимся, чтобы все дети на земле могли жить в мире».

Святейший Отец приветствовал многочисленные группы паломников, прибывших в Ватикан со всего мира, в том числе учителей колледжа Our Lady из Гонконга, паломников из города Хумилья (Испания). фонд «Августинцы в мире», учащихся и преподавателей из итальянских городов Лечче, Кьети и Вогера.

В конце встречи Лев XIV пожелал всем верующим святого и безмятежного Рождества, в очередной раз призвав каждого стать свидетелем Божьего присутствия в повседневной жизни.