Папа – августинцам: мир начинается с наших слов и дел

По случаю праздника иппонийского Учителя Церкви, духовного отца ордена августинцев, Папе Льву XIV была присуждена медаль Св. Августина – высшая награда американской провинции св. Фомы Виллановского. Изначально эта почесть предназначалась для кардинала Превоста, однако августинцы решили вручить её, когда он стал Папой Римским, сообщает Vatican News.

В ответ на решение собратьев Святейший Отец направил видеопослание, записанное в его летней резиденции в Кастель Гандольфо. Видеоролик был показан во время торжественной церемонии в Филадельфии, собравшей около 700 гостей.

Выражая признательность ордену за присуждение медали, Папа отмечает, что он многое перенял от духовности и учения Блаженного Августина, глубоко почитавшего ценности истины, единства и любви. Путь иппонийского святого епископа, как и жизнь каждого человека, был полон испытаний и ошибок. Однако благодаря Божьей благодати, молитвам своей матери Моники и поддержке близких он сумел найти «путь к миру для своего мятежного сердца». Этот пример, по словам Папы, учит использовать свои дары и способности во благо ближних.

Обращаясь к августинской общине в Филадельфии, одной из старейших католических общин в США, Папа напоминает о миссионерском подвиге отцов Мэтью Карра и Джона Росситера, которые в конце XVIII века трудились для мигрантов. Этот дух служения актуален и сегодня, как и заповедь Иисуса о любви к ближнему: на всех нужно смотреть глазами Христа. Августинцы призваны быть строителями мира, признавая друг в друге присутствие Божье:

«Мир начинается с того, что мы говорим и делаем, с того, как мы это говорим и делаем».

Ссылаясь на св. Августина, Папа призывает собратьев по ордену ко вдумчивому вниманию в молитве, тишине, духовном распознавании и размышлении: «Прежде чем говорить, мы должны слушать». Необходимо внимать голосу Святого Духа, друг другу и, прежде всего, тем, кто нуждается в помощи – бедным и отверженным. Епископ Рима призывает отсеивать шум, суету и разногласия мира сего, чтобы услышать исполненный любви голос Бога, который один может принести мир в наши беспокойные сердца: именно этим обнадёживающим голосом мы можем делиться с миром, стремясь к единству в Иисусе.

В конце видеопослания Лев XIV вверяет августинцев заступничеству Девы Марии, Матери доброго совета, и выражает пожелание, дабы Господь помог им подвизаться в миротворчестве, жить с надеждой и созидать «общину любви, единую в разуме и сердце, устремлённую к Богу».