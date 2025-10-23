Память святого Иоанна Павла II и значение его наставлений сегодня

Во время общей аудиенции 22 октября, в день литургической памяти св. Иоанна Павла II, Папа Лев XIV приветствовал польских паломников и отметил, что с самой первой проповеди своего понтификата святой Папа призывал всех откликнуться на приглашение открыть своё сердце Христу.

22 октября 1978 года молодой Папа Кароль Войтыла обратился к миру с призывом «распахнуть двери Христу», который впоследствии стал ключевой темой его служения. По словам Папы Льва XIV, это обращение остаётся актуальным и сегодня, вдохновляя верующих следовать за Христом с открытым сердцем.

После канонизации в 2014 году память святого Папы была включена в литургический календарь Церкви как символ непрерывного духовного наследия для верующих во всём мире.



Источник: русская служба Vatican News