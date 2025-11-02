«Память об усопших дарует надежду будущему». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 2 ноября 2025 года, площадь Св. Петра

В полдень 2 ноября, в День поминовения всех усопших верных, Папа возглавил чтение молитвы «Ангел Господень» на площади Св. Петра. В обращении к паломникам Епископ Рима размышлял о воскресении Иисуса как об источнике надежды, который освещает участь каждого человека и предотвращает вечное забвение.

Лев XIV подчеркнул, что воскресение Христа распятого освещает судьбу каждого из нас. Сам Господь сказал: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день» (Ин 6,39). Таким образом понятно стремление Бога: чтобы никто не был потерян навсегда, чтобы каждый имел своё место и сиял в своей уникальности. Жизнь Бога охватывает всех, кто хочет быть ей причастным, кто жаждет внимания и радости.

Размышляя о вечной жизни, Святейший Отец сослался на слова Бенедикта XVI: это «погружение в океан бесконечной любви», где больше не существует времени, а есть только полнота радости и жизни во Христе.

Поминовение всех усопших верных делает эту тайну еще ближе, подчеркнул Папа:

«Заботу Бога о том, чтобы не потерять никого, мы постигаем на собственном опыте всякий раз, когда смерть отнимает у нас, как нам кажется, навсегда чей-то голос, чье-то лицо, целый мир. Ведь каждый человек – это целый мир. <…> Без живой памяти об Иисусе – о Его жизни, смерти и воскресении – огромное сокровище каждой жизни подвержено забвению. Напротив, в живой памяти Иисуса даже тот, кого никто не помнит, кого, казалось бы, стёрла история, является в своём бесконечном достоинстве».

Именно поэтому христиане всегда молятся об усопших на каждой Святой Мессе, прося упомянуть своих близких в евхаристической молитве. Из этой пасхальной вести рождается надежда на то, что никто не будет потерян. Поэтому посещение кладбища, где «тишина прерывает суету деятельности», должно быть для нас приглашением к памяти и ожиданию будущего:

«Мы не замкнуты в прошлом, с тоской оплакивая его. Мы также не “запечатаны” в настоящем, как в гробнице. Пусть голос Иисуса, такой родной и близкий, достигнет нас! Он зовёт нас по имени, готовит место, освобождает от чувства бессилия».

Пресвятая Богородица, не утратившая надежды в Страстную субботу, да научит нас надеяться вопреки всему, воззвал в конце обращения Лев XIV.



Источник: русская служба Vatican News