Паломничество Льва XIV к святому Шарбелю (+ ФОТО)

Папа Лев XIV в рамках апостольского визита в Ливан посетил монастырь Святого Марона в Аннайе, где почивают мощи святого Шарбеля Махлуфа. Это место считается одним из духовных центров страны и привлекает многочисленных паломников, ищущих молитвы, тишины и укрепления веры. Сообщает русская служба Vatican News.

Монастырь Святого Марона, куда ежегодно стекаются тысячи паломников, и в день визита стал центром притяжения верующих, которые пришли помолиться вместе с Папой.

Святейший Отец прошёл к пещере-усыпальнице святого Шарбеля, где преклонил колени в молитвенном молчании и зажёг лампаду — символ света Христова, который, как он отметил, «Господь зажёг здесь через святого Шарбеля».

Обращаясь к собравшимся, Лев XIV подчеркнул, что он прибыл сюда как паломник, выразив благодарность Богу за возможность помолиться у гробницы святого. Он напомнил также о своих предшественниках, в особенности о святом Павле VI, который «так желал посетить это место».

Говоря о значении святого Шарбеля для современного человека, Папа выделил уроки, которые продолжает передавать миру этот монах, проживший жизнь в скрытой простоте: урок молитвы тем, кто живёт без Бога; тишины тем, кто окружён шумом; скромности тем, кто стремится к признанию; бедности тем, кто ищет богатства. «Это поведение, идёт против течения, — сказал Папа, — но именно поэтому оно привлекает нас, как свежая вода — путника в пустыне».

Святой Шарбель, отметил Лев XIV, остаётся ориентиром как для пастырей, так и для мирян: он напоминает епископам и священнослужителям о евангельских требованиях их служения и служит примером стойкости в смирении для всех христиан. Папа напомнил и о том, что при жизни к святому приходили в поисках утешения и совета, а после его кончины всё это умножилось и стало «потоком милосердия», который и сегодня привлекает сюда тысячи паломников.

В знак уважения насельники монастыря вручили Папе Книгу Псалмов Кузхайя — священный текст 1610 года, изданного в монастыре Святого Антония в долине Вади-Кадиша (провинция Северный Ливан). Это издание стало первым напечатанным в Восточной Османской империи произведением на сирийском и гаршуни — арабском языке, записанном сирийскими буквами, и оно до сих пор сохраняет историческую и духовную ценность для Церкви и для всего региона.

В завершение молитвы у мощей святого Лев XIV вверил его заступничеству нужды Церкви и всего мира, прося о мире и единстве, а также о даре преобразования сердец для всех людей. Особую молитву он вознёс за Ливан и весь Ближний Восток, чтобы народы шли путём мира и духовного обновления.

Завершая визит, Епископ Рима посетил музей монастыря, где хранятся реликвии святого Шарбеля и памятники духовной истории маронитской традиции.