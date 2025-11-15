Открытие нового учебного года в Папском Латеранском университете (+ ФОТО)

14 ноября Папа Лев XIV открыл новый учебный год в Латеранском университете и обратился с речью к академическому сообществу. Он напомнил, что этих стенах вера и культура встречаются в открытом диалоге с другими областями знаний, черпая силу в Иисусе Христе, передает русская служба Vatican News.

Латеранский университет имеет особую связь с Епископом Рима; быть «университетом Папы» – это одновременно почёт и большая ответственность, отметил Святейший Отец. В Латеранском университете Учительство Церкви осмысливается, развивается и воплощается, становясь точкой отсчета и для работы Римской Курии.

«Сегодня мы остро нуждаемся в размышлении о вере, чтобы уметь воплощать её в культурных контекстах и вызовах современности, но также и для противостояния угрозе культурного вакуума, который в нашу эпоху становится повсеместным».

Лев XIV призвал к междисциплинарному, международному и межкультурному подходу, выделив наряду с богословским, философским и юридическим факультетами специальные курсы миротворчества и экологии: они готовят специалистов, «ежедневно созидающих мир», свидетельствующих о Царстве Божьем и продвигающих целостную экологию.

Святейший Отец указал на три ключевых аспекта, которые определяют будущее Латеранского университета, и первый из них – воспитание взаимности и братства. В современном мире, поражённом «вирусом радикального индивидуализма», заметна идея «одиночного лидерства», но университет должен быть пространством создания отношений, основанных на взаимности, безвозмездности и братском диалоге. В этом контексте многонациональный состав делает его «микрокосмосом Церкви», пророческим знаком единства и братства.

Второй аспект – «научная точность, которую следует продвигать, защищать и развивать», отметил Епископ Рима:

«Порой мы сталкиваемся с мыслью, что исследования и учёба бесполезны для реальной жизни, что в Церкви важна пастырская практика, а не богословская, библейская или правовая подготовка. Риск – в искушении упростить сложные вопросы, чтобы избежать трудоёмкого процесса размышления, и даже в пастырстве и в его лексиконе можно впасть в банальность, неточность и закоснелость».

Лев XIV призвал Папский вуз развивать культуру поиска истины, открытого диалогу с современными науками, реалиями и тревогами общества, а также укреплять связи с другими научными центрами, чтобы междисциплинарность стала нормой; для этого нужны хорошо подготовленные, компетентные миряне и пресвитеры.

Третье измерение, по словам Епископа Рима, – служение общему благу. Образовательный процесс должен формировать людей, мыслящих категориями бескорыстного дара и стремящихся к справедливости, зодчих нового мира, братского и солидарного.

В конце речи Лев XIV призвал академическое сообщество исследовать тайну христианской веры в диалоге с обществом и миром, мечтать о будущем христианства и трудиться в радости, чтобы каждый мог открыть для себя Христа и обрести в Нём полноту жизни.