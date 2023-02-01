Отчего святые летают, как птицы. («НГ» опубликовала эссе о жизни и необычайных способностях Джузеппе из Копертино)

4 октября 1630 года в итальянском городе Копертино проходило религиозное шествие, связанное с памятью святого Франциска Ассизского. Вдруг один францисканский монах, утверждает предание, поднялся в воздух. Якобы множество людей стали свидетелями сверхъестественного события – левитации человека. Монаха звали Иосиф, по-итальянски – Джузеппе. Под этим именем он и вошел в сонм святых Католической Церкви.

Джузеппе родился 17 июня 1603 года. С детства он мечтал стать монахом, переживал разные видения и религиозные экстазы. В 1620 году юноша попытался вступить в орден францисканцев-конвентуалов, но не получилось. Тогда он попробовал присоединиться к капуцинам, но там его признали непригодным к тяготам монашества. Увы, юноша был очень глуп, к тому же монахов пугали его постоянные экстатические состояния. Но некоторое время спустя Джузеппе добился своего: его приняли в монастырь францисканцев-конвентуалов. В 1628 году он даже был рукоположен в сан священника.

4 октября 1630 года с ним произошел первый случай левитации, с которого мы начали этот рассказ. Противоестественный для бескрылого существа полет поверг в изумление не только присутствовавших паломников, но и самого священника, вдруг оказавшегося в столь неподобающем для почтенного падре положении. Когда он приземлился и увидел, что на него смотрит потрясенная толпа, то испытал неловкость. Не зная, что делать и как реагировать, он бросился бежать прочь, чтобы укрыться в доме своей матери.

Однако в дальнейшем, гласит предание, воспарения ввысь стали рутиной для священника. Постепенно такие происшествия перестали пугать его, и он к ним привык. Однако неясно, мог ли Джузеппе контролировать свои способности. По некоторым версиям этого чудесного рассказа, он начинал отрываться от земли и парить, когда впадал в религиозный экстаз. Такое случалось нередко. Имена Иисуса и Девы Марии, религиозные гимны, молитвы возносили Джузеппе в небеса в прямом смысле этого слова. Другие склонны считать, что необычный священник умел контролировать свою способность к левитации. В качестве доказательства приводятся рассказы о том, как он прекращал полет и благоразумно приземлялся по повелению духовного начальства. Также есть предположение, что святой Иосиф Копертинский умел управлять своим духовным пароксизмом, поскольку без навыка владения таким состоянием он, наверное, просто не услышал бы приказание прервать полет. Впрочем, как знать: послушание начальству у некоторых превращается во вполне бессознательную потребность.

Одно из воспарений Джузеппе произошло в присутствии Папы Римского Урбана VIII. Это случилось на аудиенции у понтифика. Джузеппе подошел к Папе, чтобы почтительнейше облобызать ноги Святейшего Отца, и неожиданно ощутил невероятное благоговение, наступившее от того, что он лицезреет не просто большого начальника, а самого наместника Христа. И счастливец, разумеется, тут же оторвался от земли. Неожиданно один из свидетелей происходящего, министр-генерал ордена, приказал священнослужителю прервать левитацию. Разумеется, священник тут же вернулся в наземную позицию, более подобающую торжественному моменту.

У летающего монаха появились поклонники и почитатели. Но вот беда: он вызвал интерес и у инквизиции. Джузеппе пришлось отправиться в Неаполь – давать показания. Согласно некоторым источникам, у монаха произошел очередной случай левитации уже перед церковными судьями. Совершенно не вовремя проявилась суперспособность францисканского монаха. Дело в отношении священника отправили в Рим, а там инквизиция постановила, что монаху нужно вести уединенный образ жизни и не смущать простых людей. В 1639 году Джузеппе направили в Ассизи. Там он находился 14 лет. Почитатели не оставляли его и в изгнании. Среди его посетителей были будущий польский король Ян Казимир Ваза и Иоганн Фридрих герцог Брауншвейг-Люнебургский. Иоганн Фридрих даже принял католицизм после визита к летающему священнику. Позже Джузеппе заставили сменить еще несколько мест жительства.

В 1663 году Джузеппе заболел лихорадкой. И даже заболевание не помешало ему испытывать благочестивый экстаз, так что он, хворый, левитировал во время богослужения. Спустя примерно месяц он умер.

В 1753 году произошла беатификация Джузеппе, в 1767 году он был канонизирован. А спустя почти два десятилетия, в 1781 году, в склепе базилики Святого Франциска в Озимо был возведен большой мраморный алтарь, над которым как бы парит стеклянная рака с фигурой святого в монашеском облачении. Здесь же покоятся и мощи Иосифа. Сегодня его почитают как помощника при сдаче экзаменов и как покровителя умственно отсталых, а также… авиаторов и космонавтов (с 1963 года).

В 1962 году американский кинорежиссер Эдвард Дмитрик снял фильм, посвященный Джузеппе из Копертино. В русском переводе название картины звучит как «Упрямый святой», хотя ленту «The Reluctant Saint» можно было бы перевести как «Святой поневоле». Главную роль исполнил обладатель премии «Оскар» австрийский актер Максимилиан Шелл.

Иосиф Копертинский не единственный в истории католицизма, кто отрывался от грешной земли. Случаи левитации отмечались у Екатерины Сиенской, Терезы Авильской, Франциска Ассизского, Франциска Ксаверия.

Конечно же, находятся маловеры, которые сомневаются в сверхспособностях святого. Они пытаются подобрать против праведника разные аргументы. По их мнению, показания очевидцев полетов священника ненадежны, и этим свидетельствам нельзя доверять, или свидетели просто преувеличивают. Например, могло быть так, что люди наблюдали высокие прыжки, а остальное – дело воображения. Некоторые вообще считают полеты трюком. И уж самые большие скептики уверены, что рассказы про чудеса, производимые монахом, были придуманы после его смерти.

Стоит немного остановиться на одной особенности процессов беатификации и канонизации. Перед тем как объявить человека блаженным, проводят тщательное расследование жизни претендента. То есть полеты Джузеппе должны были внимательно изучаться. В Католической Церкви существовала специальная должность – адвокат дьявола. Официально она называлась «защитник веры». На данную позицию человека назначали церковные власти, и он должен был проверять, нет ли чего-либо компрометирующего в биографии претендента на канонизацию или беатификацию, тщательно изучать чудеса, совершенные кандидатом, выяснять, не было ли это трюком, обманом.

Должность защитника веры учреждена в 1587 году при Папе Сиксте V, а отменена во второй половине XX века Папой Иоанном Павлом II. В XVIII веке, когда происходила беатификация и канонизация Джузеппе, адвокаты дьявола еще существовали. Лицо, назначенное исполнять эти обязанности, должно было изучать все случаи левитации монаха из Коппертино. Поскольку беатификация и канонизация летающего Иосифа состоялась, значит, адвокату дьявола не удалось опровергнуть совершенные им чудеса. Но возможно и то, что церковники сконцентрировались не на полетах, а на чудесных исцелениях, ведь Джузеппе еще избавлял от болезней.

Но, возможно, кто-то сомневается в беспристрастности церковного суда? Что ж, бывают и такие маловеры.

Автор: Леонид Макшанов

Источник: «Независимая газета»