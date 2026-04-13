«Остановитесь!». Воззвание Папы на молебне о мире 11 апреля 2026 года

Вечером в субботу 11 апреля Папа Лев XIV возглавил молебен о мире в соборе Святого Петра. Подробности передает русская служба Vatican News.

Для участия в совместной молитве к Ватиканской базилике пришли около 10 тысяч человек, и Папа вышел, чтобы особым образом приветствовать тех, кто остался на площади перед собором, — около 3 тысяч верующих. «В эти дни Октавы Пасхи мы твердо верим в то, что воскресший Иисус находится посреди нас, — сказал Папа. – Теперь, объединенные молитвой Святого Розария и прося о заступничестве нашей Матери Марии, мы хотим сказать всему миру, что построить мир возможно; новый мир, в котором жить вместе со всеми народами, со всем религиями, со всеми расами; сказать, что мы хотим быть учениками Иисуса Христа, объединенными, как братья и сестры, едиными в мирном мире».

Перед тем, как вознести молитву о мире в базилике, Святейший Отец добавил, что эта молитва – проявление веры, которая, как сказал Иисус, передвигает горы.

«Война разделяет, молитва объединяет. Деспотизм растаптывает, любовь поднимает. Идолопоклонство ослепляет, а живой Бог освещает».

Молитва, сказал далее Папа, — не убежище, чтобы скрыться от нашей ответственности, и не обезболивающее от несправедливости: это наиболее бескорыстный и универсальный ответ на смерть: «Мы – народ, который уже воскресает!». Ничто не может замкнуть нас в написанной заранее судьбе, даже в этом мире, где, казалось бы, уже не хватает гробниц, где постоянно распинают и уничтожают жизнь.

Цитируя своих предшественников, Лев XIV возобновил воззвание против войны, отметив, что молитва учит нас действовать и ставит на служение Царству Божьему:

«Царству, в котором нет меча и нет дрона, нет ни мести, ни превращения зла в банальность, нет неправедной прибыли, но есть только достоинство, понимание, прощение».

«Безумие всемогущества», которое мы наблюдаем сегодня, наполняет реальность врагами: повсюду звучат угрозы, а не призывы выслушать и встретиться.

«Братья, сестры, тот, кто молится, осознает свои пределы, не убивает и не угрожает смертью».

Лев XIV вознёс призыв: положить конец поклонению идолам собственной личности и денег, прекратить демонстрировать силу и остановить войну. «Настоящая сила, — подчеркнул Папа, — проявляется в служении жизни».

«Братья и сестры, безусловно, существует прямая ответственность руководителей наций. К ним мы взываем: остановитесь! Наступило время мира! Сядьте за стол диалога и посредничества, а не за столы, где планируются перевооружение и выносятся смертоносные решения! Однако не меньшая ответственность лежит на всех нас, людях из самых разных стран: огромное число отвергают войну делами, а не только словами. Молитва побуждает преобразить все агрессивное, что есть в наших сердцах и умах: давайте обратимся к Царству мира, которое созидается день за днем дома, в школе, в жилых кварталах, в гражданских и религиозных сообществах, занимая пространство полемики и безропотности дружбой и культурой встречи. Давайте же снова верить в любовь, в сдержанность, в доброкачественную политику».

Папа призвал и далее молиться непрестанно и стремиться к глубокому обращению сердца.

«Церковь – великий народ, который служит примирению и миру, идет вперед без колебаний даже когда отвержение военной логики стоит ей непонимания и презрения. Она возвещает Евангелие мира и учит послушанию Богу более, нежели людям».

Пожелав всем верующим мира воскресшего Христа, который является плодом Его жертвы любви на Кресте, Лев XIV вознес молитву:

«Господи Иисусе, Ты победил смерть без оружия и без насилия,разрушив ее власть силой мира. Даруй нам Твой мир так же, как сомневающимся женщинам в пасхальное утро, как укрывшимся и испуганным ученикам. Пошли нам Твоего Духа, животворящее и примиряющее дыхание, которое превращает противников и недругов в братьев и сестер. Вдохни в нас доверие Марии, Твоей Матери, стоявшей под Твоим Крестом с растерзанным сердцем и крепкой верой, что Ты воскреснешь. Да будет положен конец безумию войны, и пусть Землю берегут и возделывают те, кто еще умеет порождать, умеет защищать, умеет любить жизнь. Услышь нас, Владыка жизни!»