Опубликовано Апостольcкое увещание Dilexi te

Опубликовано первое Апостольское увещание Папы Льва XIV Dilexi te, «Я возлюбил тебя» (Откр 3,9), о любви Христовой, которая воплощается в любви к бедным, выраженной в заботе о больных, борьбе с рабством, защитой женщин от насилия, продвижении права на образование, сопровождении мигрантов, милостыне и равноправии.

Текст нового документа состоит из 121 параграфа, в которых Святейший Отец собрал воедино Учительство Церкви о бедных за последние сто пятьдесят лет.

Главный редактор ватиканских СМИ Андреа Торниелли в «Колонке главного редактора» так прокомментировал выход Папского документа:

«Dilexi te, первое апостольское увещание Льва XIV, начиная уже с заголовка указывает на связь с последней энцикликой Папы Франциска Dilexit nos (октябрь 2024 года) и представляется в определенном смысле ее продолжением. Речь идет не о документе социальной доктрины Церкви: в нем не производится анализ специфических проблем, а предлагаются основы Божественного откровения, выявляя глубокую связь между любовью Христа и Его призывом сделаться ближними для бедных. Действительно, главенство любви к бедным находится в самом сердце Евангелия и не может быть приписано отдельным Папам или богословским течениям, не может быть представлено как социальное и гуманитарное последствие, не присущее христианской вере и ее возвещению.

“Любовь к Господу соединяется с любовью к бедным”, — пишет Лев XIV. Вот почему они нераздельны: “Все, что вы сделали для одного из самых малых братьев Моих, вы сделали для Меня”, — говорит Иисус. Таким образом, здесь мы имеем дело не с “горизонтом благотворительности, но с горизонтом Откровения: контакт с теми, кто лишен власти и величия, — это основной способ встречи с Господом истории”.

Папа замечает, что, к сожалению, даже христиане рискуют “заразиться” мирскими подходами, идеологиями, дезориентирующими политическими и экономическими воззрениями. Неудобство, испытываемое иногда теми, кто слышит о помощи бедным, словно она отвлекает от любви Богу и от богопочитания, показывает, насколько актуален этот документ: “То, что практику милосердия презирают или высмеивают, будто это некая навязчивая идея некоторых, а вовсе не пылающая сердцевина церковной миссии, заставляет меня думать, — утверждает Лев XIV, — что необходимо постоянно по-новому читать Евангелие, чтобы избежать риска заменить его мирским менталитетом”.

Посредством библейских цитат и толкований от Отцов Церкви звучит напоминание: любовь к бедным – не “факультативный путь”, она представляет собой “критерий истинного поклонения”. Сегодня для Церкви по-прежнему назидательны, к примеру, слова святого Иоанна Златоуста и святого Августина: первый приглашает чествовать Христа в плоти бедняка, задаваясь вопросом, какой смысл держать алтари, полные золотых кубков, в то время как Христос истощен от голода прямо перед храмом; второй называет бедняка “сакраментальным присутствием Господа” и в заботе о бедных видит конкретное доказательство искренности веры: “Кто говорит, что любит Бога, и не сострадает нуждающимся, — лжец”.

В силу этой связи с сутью христианского послания в заключительной части Dilexi te содержится призыв, обращенный к каждому крещеному: на деле подвизаться ради защиты и продвижения слабейших: “На всех членов Народа Божьего возложена задача: позволить зазвучать голосу, который пробуждает, обличает, который рискует”. Даже ценой того, чтобы показаться “безумными”. Это послание насыщено последствиями для церковной и общественной жизни: нынешняя финансово-экономическая система и ее “греховные структуры” не являются неизбежными, а значит, можно начать мыслить и созидать силой добра иное общество, более равноправное, через “изменение менталитета, но также с помощью науки и техники, посредством развития политик, эффективных для общественных преобразований”.

Это увещание изначально было подготовлено Франциском и затем воспринято его преемником Львом XIV, который, будучи монахом и епископом-миссионером, большую часть своей жизни разделил с последними, позволив им возвещать ему Благую весть».



Источник: русская служба Vatican News