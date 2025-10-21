«Очарованные чудом» — первая выставка Ватиканской обсерватории

С 3 ноября Кастель-Гандольфо станет окном во Вселенную; здесь начнёт работу первая выставка Ватиканской обсерватории «Очарованные чудом», сообщает русская служба Vatican News.

Совместный проект Ватиканской обсерватории американского Университета им. Джонса Хопкинса и американским Институтом космических исследований обещает стать одним из самых впечатляющих событий Юбилейного года. Посетители смогут увидеть Вселенную глазами двух легендарных космических телескопов — «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», чьи снимки навсегда изменили представление человечества о космосе.

Экспозиция представит десятки цветных изображений в большом формате: от полярных сияний Юпитера до звёздных скоплений и далёких экзопланет. Каждый снимок сопровождается комментариями учёных, которые рассказывают не только о красоте космоса, но и о научных открытиях, стоящих за этими захватывающими кадрами.

В июне этого года, обращаясь к участникам Летней школы астрономии и астрофизики, проходившей в Кастель-Гандольфо, Папа Лев XIV отметил: снимки, сделанные космическими телескопами, «наполняют сердце человека таинственной радостью и восхищением перед их возвышенной красотой». Эти слова стали своего рода прологом к предстоящей выставке «Очарованные чудом».

С момента запуска в 1990 и 2021 годах эти космические телескопы открыли перед человечеством новые горизонты познания — от зарождения первых звёзд до формирования галактик. Почти два миллиона наблюдений, сотни миллионов изученных объектов, тысячи открытий — результат труда исследователей со всего мира, благодаря которым наука получает новые данные, а человечество — всё более глубокое понимание того, что лежит за пределами наших нынешних знаний о космосе.

В рамках открытия выставки брат Гай Консольманьо SJ, почётный директор Ватиканской обсерватории, отметил: «Эти зрелищные изображения заставляют чувствовать себя частью звёздных облаков и галактик. Показывать их красоту и связанные с ними научные открытия — значит воздавать славу их Творцу».

Астрофизик Рэй Джаявардхана, ректор Университета Джонса Хопкинса, добавил: телескопы превращают «частицы пыли и газа в настоящие соборы чудес и знаний», раскрывая историю Вселенной и наше место в ней. Он добавил, что эти изображения пробуждают чувство восхищения и вдохновляют новое поколение учёных на дальнейшие исследования космоса.

Выставку смогут посетить все желающие; билеты доступны на официальном сайте Ватиканских музеев.