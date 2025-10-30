Общая аудиенция в Ватикане 29 октября. Папа: Церковь не терпит антисемитизма и борется с ним ради Евангелия (+ ФОТО)

В среду 29 октября на площади Св. Петра Папа Лев XIV обратился к тысячам паломников и представителям разных религий, размышляя о сути межрелигиозного диалога. Передает русская служба Vatican News.

Папа основал наставление на словах Иисуса: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин 4,24). Встреча Христа с самарянкой показывает, что подлинный диалог рождается из открытости, внимательного слушания и взаимного обогащения. У колодца в Сихаре Господь преодолевает культурные и религиозные барьеры, приглашая к поклонению Богу в духе и истине: в этом смысл межрелигиозного диалога.

Святейший Отец напомнил о 60-летии соборной декларации Nostra aetate, которая открыла новую эпоху уважения между религиями и учит видеть в других не чужаков, а спутников на дорогах истины. Особое внимание Папа уделил диалогу с иудаизмом, ибо народ Нового Завета духовно связан с потомками Авраама, и Церковь осуждает ненависть, преследования и любые проявления антисемитизма, выступая против него во имя Евангелия.

Папа высоко оценил плоды диалога между католиками и иудеями, подчеркнув, они возможны лишь с Божьей помощью. Исторические трудности не смогли остановить путь дружбы, и сегодня важно не позволить политическим обстоятельствам или несправедливости отдельных лиц разрушить её.

По словам Папы, дух Nostra aetate сегодня сопровождает Церковь, ибо все религии отражают луч истины, просвещающей каждого человека. Диалог должен быть не только интеллектуальным, но духовным, коренящимся в любви, источнике мира и справедливости. Лев XIV призвал верующих к искреннему участию в этом деле и к признанию добра и святости в других традициях.

Наш мир нуждается в единстве, дружбе и сотрудничестве, сказал Лев XIV, предостерегая от опасности злоупотребления именем Бога, религиозного экстремизма и безответственного развития ИИ, который может нарушить безграничное достоинство человека. Святейший Отец напомнил, что мир начинается в сердце, именно поэтому религии способны сыграть решающую роль, возвращая надежду в семьи, школы, города и страны. Эта надежда основана на нашей вере и на убеждении, что новый мир возможен.

Декларация Nostra aetate принесла надежду миру после войны; необходимо возродить её в современную эпоху, израненную новыми конфликтами и экологическим кризисом. «Если мы едины, всё возможно: пусть ничто нас не разделяет», – подчеркнул Папа, завершая встречу призывом передать этот дух дружбы и сотрудничества новым поколениям. Пригласив всех к безмолвной молитве, Лев XIV напомнил: именно молитва способна преобразить наши мысли, слова и поступки.