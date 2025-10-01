Обнародован календарь богослужений Льва XIV с ноября по январь

Церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли обнародовал календарь публичных мероприятий, в которых на протяжении ближайших трёх месяцев примет участие Папа Лев XIV.

Первым важным событием станет торжественная Месса в праздник Всех святых 1 ноября на площади Св. Петра. В ходе литургии с участием паломников Юбилея образования Папа Римский провозгласит св. Джона Генри Ньюмена Учителем Церкви.

В 11 часов 3 ноября за алтарём Кафедры в соборе Св. Петра Епископ Рима совершит заупокойную Мессу о своём предшественнике Франциске, а также о кардиналах и епископах, ушедших из жизни в течение последнего года.

Утром 9 ноября, в праздник освящения Латеранской базилики, Папа возглавит Божественную литургию в храме Св. Иоанна на Латеранском холме.

16 ноября в Ватиканской базилике Лев XIV совершит Мессу Юбилея бедных, а 23 ноября, в Юбилей светских и церковных хоров, – Мессу праздника Христа Царя вселенной; это богослужение состоится на площади Святого Петра.

8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, в 16 часов Папа возглавит традиционный богородичный молебен на римской площади Испании и возложит цветы к знаменитой статуе Матери Христа. Вечером 12 декабря в базилике Св. Петра он возглавит Мессу праздника Пресвятой Богородицы Гваделупской, а утром 14 декабря – Святую Мессу Юбилея заключённых.

Торжественное богослужение праздника Рождества Христова начнётся 24 декабря в 22 часа в базилике Св. Петра. На следующее утро там же Папа совершит Св. Мессу, после которой в полдень обратится к Церкви и миру с традиционным посланием Urbi et Orbi с центральной лоджии собора.

31 декабря в 17 часов Папа возглавит в Ватиканской базилике богослужение Первой вечерни праздника Пресвятой Богородицы и пение благодарственного гимна Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»).

В первый день нового 2026 года – в праздник Пресвятой Богородицы и LIX Всемирный день мира – в 10 часов утра Епископ Рима совершит торжественную Мессу в Ватиканской базилике. Особым моментом станет праздник Богоявления 6 января: в 9 часов 30 минут Епископ Рима возглавит в соборе Св. Петра Евхаристическое богослужение и в Ватикане будет закрыты Святые врата Юбилея 2025 года.

11 января, в праздник Крещения Господня, в 9 часов 30 минут Лев XIV совершит в Сикстинской часовне Святую Мессу и преподаст Таинство Крещения младенцам.



