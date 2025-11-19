О Епархиальном Доме для пожилых людей в Сереброполье

Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт побывал в редакции «Сибирской католической газеты» и рассказал о своей недавней поездке в Омский деканат:



— На прошлой неделе в Омске своё 30-летие праздновала местная региональная служба Каритас, и мы вместе с епископом Штефаном решили туда поехать. Ну, а раз уж мне снова довелось побывать в Омске, то я заглянул и в милую моему сердцу деревеньку Сереброполье (Silberfeld, Зильберфельд – по-немецки, так как она находится на территории Немецкого национального района), в Дом Святых Симеона и Анны, где проживают наши пожилые католики.

Идея такого дома возникла у нас довольно давно, но одно событие ускорило её реализацию. 16 лет назад, в ноябре 2009 года, в Новосибирске впервые проходила Епархиальная встреча сеньоров. На «слёт ветеранов» собралось около сорока пожилых людей из разных приходов с востока и запада, с юга и севера нашей Преображенской епархии. Правда, на этот слёт они чаще всего не прилетали, а приезжали на поездах. Но, надо сказать, что в результате встреча получилась довольно хорошей по своей атмосфере. Длилась она три дня. Водители, которые встречали на вокзале её участников (а потом они же и увозили их опять на поезд), рассказывали, что когда эти старые люди приезжали, то все были в таком немножко испуганном состоянии, поскольку не очень понимали, что это за встреча – ведь такое было впервые. А вот когда гостей отвозили обратно на вокзал, то они были уже совсем в другом настроении: радостные, вдохновленные, воодушевленные.

На этой встрече также присутствовали некоторые наши не самые молодые священники. Например, там был о. Майкл Десжардинс. Можете представить себе отца Майкла: такой добродушный и сердечный. И, наверное, как хорошо чувствовали себя в его компании те бабушки. Когда я называю всех участников «бабушками», то на самом деле всё так и было – приехали только бабушки. Собирались правда приехать ещё двое дедушек, даже билеты купили. Но один перед поездкой попал в больницу, а у другого тоже со здоровьем что-то случилось. Всё же это была не спортивная молодежь, а действительно пожилые люди.

Во время той встречи люди делились своими переживаниями, воспоминаниями. И почти все жаловались на то, что старость – это время, когда приходится считаться с одиночеством. Поэтому они были так рады, что смогли здесь встретиться и пообщаться друг с другом. Причем, ради этого были готовы терпеть самые простые бытовые условия. А мы, в свою очередь, в подвальном помещении кафедрального собора заранее им подготовили раскладушки, на которых они в обеденный перерыв могли бы немного отдохнуть или даже поспать. Они, когда потом узнали, что эти раскладушки рассчитаны только лишь на обеденный перерыв, а на самом деле их поместили в достаточно удобных номерах гостиницы, были очень удивлены: «Мы то были готовы все эти три-четыре дня даже на одних раскладушках спать, что для нас вполне привычно».

И в ходе бесед о жизни в старости я поднял тогда вопрос о том, как бы они отнеслись к идее открыть католический дом для пожилых людей, особенно для тех, кто проживает в одиночестве, у кого сейчас трудные жизненные условия. Это был не только один короткий вопрос. Об этом говорилось и обсуждалось на той встрече в практической плоскости довольно много. И все почти единодушно, с воодушевлением восприняли эту идею – «да, да, конечно!»

Поэтому, когда наши ветераны уже отправились к себе домой, мы эту идею подхватили и начали тут же её развивать. Кстати, к тому времени подобная идея уже высказывалась «Каритас» Омска. У них в Омске даже имелся небольшой эскиз, изображающий будущий дом. Тогда мы решили возникший серьезный вопрос проработать и изучить глубже. Ведь если что-то создавать, строить дом, то надо считаться и с его содержанием, и с планированием необходимого бюджета. К этому предварительному анализу мы привлекли психологов, социальных работников, других специалистов, которые знают материал не понаслышке. Так возникла специальная анкета, где были сформулированы разные вопросы. Мы её потом размножили и распространили по всем приходам нашей епархии. И затем пришли заполненные ответы, которые показали, что действительно есть такая потребность и такое желание.

Вопросы анкеты были следующие: «если бы у нас в Епархии появился дом для пожилых людей, поехали бы вы туда или нет?», «если бы такой дом появился не в вашем населенном пункте, а в другом месте, поехали бы вы туда?», «если бы такой дом появился не в городе, а в деревне, то, будучи ранее городским жителем, поехали бы вы туда или нет?».

Обработка присланных ответов показала, что в большинстве своём наши пожилые католики действительно этого хотят. А один юрист из Тюмени даже подготовил целое исследование на эту тему. В нём он писал, что в связи с сегодняшней демографической ситуацией и другими проблемами (напомню, это было 15 лет назад) такие дома престарелых будут востребованы всё больше и больше. Возьмём, например, современный опыт Европы или Америки: маленькие семьи с одним-двумя, максимум, тремя детьми. А когда родителя состарятся – куда им деваться? Муж или жена умирает, и человек вообще остаётся один. И так далее. Таким образом, у нас не осталось никакого сомнения. И мы приступили к строительству Католического дома для пожилых людей.

Помню, что запустили мы процесс стразу после того, как был освящён Епархиальный центр имени епископа Александра Хиры. В конечном итоге нам удалось очень быстро построить новый Дом. Как сказал глава Азовского немецкого района на открытии и освящении нашего Дома, «это самое красивое здание во всём Сереброполье».

Правда, Сереброполье – это лишь небольшая деревня. Но там уже находилась раньше настоящая церковь. Причём, её строительство в 1990 году было довольно интересным само по себе. Была она построена по инициативе местной жительницы Эллы Степановны Кункель – «бабы Эллы», как там её все называют. Как я уже сказал, Сереброполье («Зильберфельд») – село немецкое, тогда российских немцев было здесь еще много, это теперь большинство из них уже выехали в Германию. И вот однажды баба Элла приходит к священнику Иосифу Свидницкому, который время от времени навещал общину местных католиков, и просит его показать, как должна выглядеть церковь. А тот видимо опять куда-то торопился, спешил куда-то ещё слетать (ведь он же был «аэромонах»), поэтому взял карандаш, бумагу и быстро начертил простой четырехугольник, сделав только пометки справа и слева для окон и дверей. «Вот так должна выглядеть церковь», — и отдал этот «чертёж». И баба Элла, которая, уж не знаю, какое имела образование, но точно не заканчивала ни политехнический институт, ни строительный факультет, тем не менее организовала деревенских мужиков. Через несколько месяцев она опять приходит к священнику и говорит: «Отец Иосиф, мы построили церковь, как Вы нам начертили, теперь её надо бы освятить». Пастырь был просто шокирован, он даже не думал и не ожидал ничего подобного. Но в результате этот возведенный храм был освящён и стоит здесь до сих пор.

Уже будучи епископом, я совершал здесь в начале 90-х годов свои десятидневные духовные упражнения. Жил я в этой самой церкви, спал на раскладушке в маленькой комнатке, которая служила сакристией и исповедальней, кушал у бабы Эллы. Мне рассказали, что в этом селе живет семья с мальчиком-инвалидом: когда-то в детстве он неудачно упал, его парализовало, и с годами ему становилось только хуже. На тот момент ему исполнилось уже лет 14. Он был крещён, но ещё никогда не исповедовался и не причащался. Тогда я сказал, что могу за десять дней его подготовить к Первой Исповеди и Первому Причастию, и в своём расписании духовных упражнений ввел один час для катехизации. Спустя чуть больше недели – на следующий день после завершения моих реколлекций – в Сереброполье состоялось тожественное Первое Причастие этого мальчика. Чтобы подготовить церковь к празднику туда накануне по просьбе бабы Эллы пришли около десяти женщин. Из белых цветов они сделали большой круг в виде Хостии, который украсил собой Дарохранительницу. С другой стороны алтарной части из красных и оранжевых цветов была сооружена Евхаристическая чаша. От входа в храм до самого алтаря вела дорожка из цветов, по которой наш именинник должен был проехать на своей инвалидной коляске. На празднике в тот день было много людей, в том числе деревенские дети, которые с нескрываемым любопытством пришли посмотреть на это событие… Я всё это вспоминаю с такой радостью! Ведь сегодня епископ – это, по большей части, администратор, который работает в кабинете, за компьютером. А на самом деле, он тоже священнослужитель, и в семинарии он готовился, в первую очередь, именно для пастырской работы. Поэтому после той небольшой пастырской работы у меня осталось очень приятное воспоминание.

Возвращаясь к нашему Дому престарелых: почему его построили именно в Сереброполье? Изначально такая мысль возникла, когда, опять-таки, баба Элла решила предоставить для этой цели свой участок и свой дом. Помните, в 90-е годы прошлого века, когда начался процесс расформирования колхозов и совхозов, каждый сельский житель получал свою часть этих хозяйств. И она тоже получила в собственность свою часть земли и старенький домик с участком. Её муж к тому времени умер, детей у них не было, наследников тоже не было. И она отдала эту землю и дом с участком Церкви. Если бы мы хотели запустить какой-то коммерческий проект, то его надо было бы устраивать в городе, где людей побольше. А вот для благотворительного проекта, религиозного, именно для пожилых католиков, чтобы они могли не только вместе общаться, кушать, но и молиться, такое местоположение вполне подходило. Потому что для верующих пожилых людей самое важное общение – это, конечно, общение в молитве.

В итоге на участке, предоставленном этой бабушкой, мы построили Дом имени Святых Симеона и Анны, которые ещё в конце своей жизни увидели Младенца Иисуса. Чтобы и эти бабушки, которые прошли через десятилетия атеизации, могли бы в конце своей жизни тоже застать время, когда можно утром и вечером, и в течение дня быть при церкви, молиться, жить полной религиозной жизнью.

Епархиальный Дом для пожилых людей открыли и освятили 7 июля 2012 года. То есть прошло уже более 13 лет. В настоящее время в этом Доме, рассчитанном на восемь человек, проживают четыре пожилых католика, объединенных любовью ко Христу. И пока ещё есть свободные места для других желающих. Нужно подчеркнуть, что это не казённое учреждение, где в каждой комнате находится по несколько человек. Наш дом достаточно удобный, каждый его житель имеет свою отдельную комнату. На каждые две комнаты приходится свой отдельный санузел.

Жители дома встречаются на совместной молитве, общей трапезе, и вместе трудятся в своем приусадебном хозяйстве. В этом Доме также есть общая кухня, просторный зал-столовая, прачечная и часовня. Их дом – это христианская община, в которой они совместно исповедуют свою веру, поддерживают друг друга. Утренняя и вечерняя молитвы, воскресная Святая Месса. Совместное проживание, основанное на уважении, внимании и помощи друг другу.

Всё это большое хозяйство держится на плечах Регины Гюнтер — волонтёра из Германии. Для Регины, являющейся директором Епархиального Дома для пожилых, нет второстепенных вопросов, но каждый — на первом месте.

Регина ранее работала в ГДР, была социальным работником, трудилась в домах престарелых, в местной «Каритас». Ещё в те времена, живя в Восточной Германии, она была очень активна в церковной жизни. А потом, в 1992 году – то есть, когда уже открылись границы, – она приехала в Россию, в нашу епархию, и трудилась все эти годы (с небольшим перерывом) волонтёром. Она несла здесь самые разные служения: в самом начале (вместе с другой женщиной – тоже по имени Регина) работала в государственном интернате для престарелых в городе Барнауле, зачастую – в очень непростых условиях. Затем наша Регина трудилась также и в некоторых церковных приходах в качестве катехизатора, особенно в тех приходах, где не было своих постоянных священников. Поэтому, когда открывался Дом в Сереброполье, и я искал кандидата, который мог бы возглавить работу Епархиального центра для пожилых, мне напомнили, что у нас в епархии есть такая Регина. Я пригласил её, и она сразу же согласилась переехать сюда. С тех пор Регина руководит этим Центром. Сегодня она здесь не только директор, но и повар, и доярка – в хозяйстве есть две козочки, чтобы у жителей Дома всегда было свежее молоко (а ведь козье молоко – оно ещё и целебное).

Кроме уже перечисленных условий жизни в Доме есть и ещё один пункт, который называется трудотерапией. Для престарелых людей, на самом деле, это довольно нелегкое испытание, когда им ничего не надо делать. Конечно, некоторые виды работ с возрастом ты уже и так не можешь делать. Но что-то мог бы, однако дети тебя забрали в город. И старый человек, всю жизнь привыкший к своему хозяйству, к жизни в деревне, к коровкам и курочкам, теперь вынужден сидеть 24 часа в комнатке «на двенадцатом этаже». А трудотерапия помогает пожилым людям не только посильно участвовать в своей жизни, но и получать от неё удовольствие. Это дает им силу, энергию, рождает уверенность в завтрашнем дне и чувство собственной необходимости. Например, летом, когда созревают ягоды, баба Элла берёт себе стульчик, садится возле куста смородины и потихоньку эту ягоду собирает. Вот так за молитвой, за трудом, за посильной работой время проходит намного продуктивней, радостней, ты чувствуешь жизнь совсем по-другому. Поэтому и называется этот процесс терапией (с помощью посильного труда).

Среди живущих в Доме есть такой Александр, очень активный и предприимчивый человек, который всегда с большой готовностью берёт на себя всю мужскую работу по этому хозяйству. Уж он точно не сможет обидеться на директора Регину или на Католическую Церковь из-за недостатка в приложении своей творческой энергии. Это именно по его инициативе взяли в домашнее хозяйство тех козочек. Последней его идеей стало желание обзавестись пчёлами. И вот уже 7 или 8 лет в нашем доме есть пчёлы. Поэтому каждый год жители дома имеют свой мёд. За нынешний летний сезон, как мне рассказали, они накачали шесть больших фляг мёда, а это большие фляги – по 38 литров каждая. Конечно, работа эта у Александра не первой необходимости, а именно, как говорится, «для души». Так, с его подачи на территории появилась беседка для отдыха. А года два-три назад он устроил на улице ещё и часовенку в виде открытого грота, прямо как в Лурде. Для этого он в очередной раз применил свой творческий подход и сделал грот не из традиционного камня, а из деревянного материала, поскольку сам он опытный мастер именно по дереву. А как-то один раз я к ним приезжаю и вижу, что у входа в дом появился маленький фонтанчик. Это тоже результат инженерной фантазии и работы Александра. И теперь в летнее время, пока вода в Сибири ещё, можно сказать, в жидком состоянии, этот фонтанчик бьёт и радует окружающих.

Есть в хозяйстве курочки, за которыми изначально ухаживала баба Элла. Правда, сейчас забота о них лежит по большей части на Регине и Александре. Потом ещё есть кролики (я как раз привёз вчера из поездки две подаренные мне тушки). Так что в результате вся эта живность даёт и свои яйца, и своё молоко, из которого делают творог, сыр и так далее.

Кстати, я во время моего последнего визита тоже занимался такой трудотерапией и лепил там вареники. Регина очень хорошо готовит, но у неё много забот, поэтому на такие работы, где что-то полезное можно сделать сидя, мы с бабой Эллой с готовностью подключились. У Александра в это время тоже не было никакой работы на улице, поэтому и он к нам присоединился. Говорят, что такая работа пальцами хорошо развивает мелкую моторику, которая тесно связано с мышлением, с когнитивными процессами, такими как речь, внимание и память. Поэтому и здесь – сплошная терапевтическая польза.

Очень важным утешением для всех жителей Дома является его часовня. Когда я там бываю и обычно утром захожу на молитву, то они уже все в сборе, сидят, ждут, уже горят свечи. Там всё как в настоящем храме: берут свечку, кладут пожертвование, потому что они молятся о здравии, или за своих усопших, и ставят зажжённую свечу справа или слева – прямо как у нас в кафедральном соборе. И много времени проходит именно в молитве. Бабу Эллу возят туда иногда на коляске, а иногда она так хорошо себя чувствует, что может сама ходить с двумя своими палочками.

Ещё одно из отличий этого дома – он всегда открыт для гостей! Традиционно годовщина основания Дома здесь отмечается каждый год. Причем, это всегда праздник не только самого Дома и его небольшой общины, а вообще для всей деревни Сереброполье.

Я стараюсь приезжать сюда хотя бы на три-четыре дня регулярно, чтобы, во-первых, поддержать нашего бессменного директора Регину, которая столько лет трудится здесь, не покладая рук. И, конечно, чтобы поддержать наших пожилых верующих. Когда я там, то каждый день совершаю с ними Святую Мессу, ведь остальное время священник здесь бывает лишь раз в неделю, приезжая из Омска за 70 километров.

Когда мы уже планировали и потом построили Дом, то я больше стал вчитываться в некоторые высказывания Папы Римского. В своё время Иоанн Павел II инициировал Всемирную встречу молодежи, затем стали организовываться другие молодежные форумы, ведь молодежь – это будущее Церкви. А потом я стал обращать внимание и на другие слова Римских Пап, в особенности недавно ушедшего от нас Папы Франциска. В своих речах он много внимания уделял пожилым людям, которые являются и нашим богатством, и фундаментом нашей Церкви. Он подчеркивал важность встречи между поколениями, так чтобы дедушки и бабушки могли делиться своими мечтами с внуками, а внуки могли пророчески воплотить их в жизнь. Люди преклонного возраста, по словам Папы Франциска, призваны «хранить корни», передавать веру молодым и заботиться о самых малых.

Пожилые люди, отмечал Папа Франциск, призваны помочь строить завтрашний мир, и в основе этого мира есть три столпа, которые старики могут помочь возвести гораздо лучше других: это мечта, память и молитва. Мечтания, по словам Святейшего Отца, переплетаются с памятью, – подлинной миссией каждого старика, пережившего боль невзгод и знающего цену миру. Память – это основа жизни и фундамент более человечного, гостеприимного мира. А молитвы стариков – драгоценный источник: это то «лёгкое», без которого не может дышать ни Церковь, ни мир, особенно в это трудное для человечества время.

И Папа Лев XIV сегодня тоже часто говорит об этом.

А сам святой Иоанн Павел II, он же в последние годы своего понтификата как раз принадлежал к этой категории пожилых людей! Я ещё помню, как на генеральных аудиенциях в Риме он тоже ходил с палочкой. Был один такой забавный случай, когда общая аудиенция уже завершалась и помощники уводили Папу Войтылу, вдруг какая-то группа верующих что-то запела. И он неожиданно начал своей палочкой что-то там дирижировать. А его секретарь, сегодняшний кардинал Дзивиш, взял Святейшего Отца под руку и быстро начал его уводить, чтобы тот не наделал чего-нибудь, не подобающее Папе Римскому, и чтобы, таким образом, не пострадал имидж понтифика.

В последнее время возникли особенные праздники: Международный день пожилых людей, Всемирный день бабушек и дедушек, другие мероприятия по этому поводу. Для Церкви важна такая работа с пожилыми людьми, это наша обязанность. Мы все знаем, что кавказские народы очень уважают и почитают своих старых людей. И данная традиция есть не только у христиан (например, у грузин или осетин), но и у горцев-мусульман.

Думаю, что в добрых делах мы не должны отставать от такого позитивного примера наших соседей. И в этом смысле наш Епархиальный дом для одиноких пожилых людей — дело, безусловно, благородное и богоугодное, которое нужно развивать и поддерживать.

Если у кого-то появится желание проживать в этом Доме, следует обратиться в Курию Преображенской епархии для заполнения заявки.

Почтовый адрес Курии: 630099 г. Новосибирск, ул. Горького, 100

Адрес электронной почты: secretary.ns@yandex.ru

Телефоны для справок: +7 (383) 218-12-04, 218-14-30