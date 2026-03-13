Новым камердинером Папы стал лейтенант Швейцарской гвардии

Лев XIV назначил своим камердинером ветерана папской гвардии Антона Капплера. 46-летний швейцарец вступил в должность 1 марта. Отныне он будет помогать понтифику в его повседневных делах и в поездках, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на I.MEDIA и Cath.ch.

Антон Кепплер родился 16 августа 1979 года в кантоне Санкт-Галлен. В 2021 году поступил на службу в «самую меленькую армию мира» – папскую гвардию – и пробыл в ее рядах 25 лет, дослужившись до звания лейтенанта.

Капплер будет выполнять свои обязанности наряду со своим коллегой Джорджо Дзанетти, занимающим этот пост с 2013 года, а ранее служившим в ватиканской жандармерии.

Камердинер, или мажордом, понтифика является членом так называемого Папского дома, или Папской семьи.

В ХХ веке в центре внимания СМИ оказался камердинер Анджело Гугель, находившийся рядом с Иоанном Павлом II во время покушения на него 13 мая 1981 года – именно он подхватил на руки раненого понтифика и помог ему покинуть площадь Святого Петра. Венецианец Гугель, пришедший на службу в Ватикан вместе с правившим всего 33 дня Иоанном Павлом I, скончался 15 января этого года в возрасте 90 лет.