Новым главой Августинского ордена избран священник Джозеф Фаррелл

Орден св. Августина сообщил об избрании нового лидера. 98-м генеральным настоятелям ордена с более чем 750-летней историей стал священник Джозеф Лоуренс Фаррелл, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

На этом посту он сменит священника Алехандро Мораля Антона, который занимал должность в течение двух шестилетних сроков. Избрание состоялось 9 сентября в Риме на 188-ой коллегии ордена, в голосовании участвовали 73 брата – члены коллегии.

Джозеф Фаррелл родился в 1963 в Пенсильвании, США. Первые монашеские обеты принес в 1987, рукоположен во священника в 1991. Изучал теологию в США, докторскую богословскую степень получил в Папском Григорианском университете в Риме. Служил приходским священником, университетским капелланом, преподавал и занимал различные посты в Августинском ордене. С 2013 г. – генеральный викарий августинцев.

Орден св. Августина (OSA) был создан в Риме в 1256 г. по инициативе Папы Александра IV, в результате объединения ряда общин монахов-отшельников, живших по Уставу св. Августина. Со временем августинцы распространились по всей Европе, а затем сыграли важную роль в католической миссии в Америке, Африке, Азии и Океании.

На сегодня августинцы несут служение в 50 странах мира. Папа Лев XIV (Роберт Фрэнсис Превост) – первый в истории член ордена августинцев, избранный на престол св. Петра. Превост много лет служил в августинской мисии в Перу, а в 2001-2013 был генеральным настоятелем ордена.