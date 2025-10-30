Nostra aetate, семя надежды для межрелигиозного диалога (+ ФОТО)

28 октября в ватиканском Зале Павла VI состоялся приём, посвященный 60-летию декларации Второго Ватиканского собора Nostra aetate об отношении Церкви к нехристианским религиям. В нем приняли участие главы и представители мировых религий и дипломатический корпус, аккредитованный при Святейшем Престоле, сообщает русская служба Vatican News.

Папа Лев XIV выступил с речью, подчеркнув, что посредством соборного документа было посеяно «семя надежды для межрелигиозного диалога», и многочисленные гости, приехавшие на юбилей декларации, свидетельствуют, что из этого семени «выросло величественное дерево». Это произошло благодаря тем, кто на протяжении шести десятилетий трудился над взращиванием Nostra aetate, причем некоторые из них отдали жизнь, став «мучениками диалога, восставшими против насилия и ненависти».

Папа поблагодарил представителей религий за дружбу и уважение к Католической Церкви, проявленные в особенности во время болезни и кончины Папы Франциска через многочисленные послания поддержки и затем — соболезнований. Эта дружба не прекратилась и после избрания Папы Льва, когда некоторые из глав вероисповеданий приехали на Мессу начала понтификата.

Святейший Отец предложил задуматься над основными мыслями соборной декларации: во-первых, это утверждение, что человечество все больше объединяется, а на Церковь возложена задача продвигать сближение и любовь между всеми людьми и между народами; во-вторых, утверждение о том, что все мы принадлежим к одной человеческой семье; религии «стремятся дать ответ на беспокойство человеческого сердца», направляя своих верных к миру и к постижению смысла жизни; наконец, утверждение, что Католическая Церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях.

Значительную часть своей речи Папа посвятил истории создания Nostra aetate. Он напомнил, что изначально Папа Иоанн XXIII поручил кардиналу Агостино Беа представить собору трактат, описывающий новые отношения между Католической Церковью и иудаизмом.

«Мы можем сказать, что четвертая глава, посвященная иудаизму, — это сердцевина и ядро, из которых развивается вся декларация».

Впервые в истории, отметил далее Лев XIV, появился доктринальный текст, который на явном библейско-богословском основании показывает еврейские корни христианства и одновременно занимает твердую позицию против всех форм антисемитизма.

«Подлинный диалог рождается не из компромисса, но из убежденности, то есть из глубоких корней нашей собственной веры, дающих силы для того, чтобы протянуть руку другим с любовью».

Обращаясь к религиозным лидерам, Папа подчеркнул, что все они – включая Папу – разделяют «одну и ту же священную ответственность»: направлять народ к освобождению от цепей предубеждений, гнева и ненависти; помогать ему возвыситься над эгоизмом и самореференцией, быть пророками нашего времени, то есть голосами, обличающими насилие и несправедливость, пробуждать в людях чувство человечности и чувство священного.

В завершение Папа процитировал святого Иоанна Павла II, который во время межрелигиозной встречи в Ассизи в 1986 году сказал: «Если мир должен продолжаться, а люди в нем выживать, то мир не может больше обойтись без молитвы». Затем Лев XIV пригласил каждого из присутствовавших к безмолвной молитве.