Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила всемирная продовольственная программа ООН за «усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах».

World Food Programme (WFP) — самая крупная в мире гуманитарная организация, ежегодно обеспечивающая питанием около четырех миллионов людей. Основана в 1963 году как инструмент борьбы с голодом и нищетой в развивающихся странах.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

На этой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике, передает РИА Новости.

Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.