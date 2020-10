Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила всемирная продовольственная программа ООН за «усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах».

World Food Programme (WFP) — самая крупная в мире гуманитарная организация, ежегодно обеспечивающая питанием около четырех миллионов людей. Основана в 1963 году как инструмент борьбы с голодом и нищетой в развивающихся странах.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

October 9, 2020