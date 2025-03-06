Ватикан на встрече государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия

Архиепископ Габриеле Качча, постоянный представитель Ватикана при ООН, призвал пересмотреть приоритеты в области международной безопасности, заявив, что мир должен ориентироваться на братство и солидарность, а не на ядерные угрозы. Это заявление было сделано 4 марта в Нью-Йорке на встрече государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия. Передает русская служба Vatican News.



Дипломат подчеркнул, что международная безопасность должна основываться не на военной эскалации, а на укреплении сотрудничества и взаимного доверия между государствами. Важно, чтобы международные отношения строились на принципах солидарности, а не на конфронтации. Мы находимся на важном этапе глобальной истории, когда необходимо объединяться для создания мира, ориентированного на благосостояние каждого человека, а не на угрозы массового уничтожения, подчеркнул монсеньор Качча.

По словам дипломата, вместо того чтобы сосредоточиться на решении глобальных вызовов, таких как изменение климата, бедность и пандемии, многие государства продолжают наращивать военные бюджеты, что, по его мнению, является неверным приоритетом.

Ватиканский делегат указал на важность структурных инвестиций в сферы, способствующие устойчивому развитию, включая образование, борьбу с бедностью и экологическую политику. Структурные инвестиции в эти сферы способны не только укрепить глобальную стабильность, но и стать залогом более справедливого миропорядка.

Монсеньор Качча напомнил, что в мире, где создано оружие, способное стереть с лица земли целые города, настало время сказать решительное «нет» войне. Не существует «справедливых войн» — справедливым может быть только прочный и долгосрочный мир. Его основой должны стать доверие, солидарность и братство народов, а не страх или угрозы.

Завершая свое выступление, архиепископ сослался на послание Папы Франциска на 53-й Всемирный день мира, опубликованное 1 января 2020 года. В нём Святейший Отец напоминает о трагедии атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, подчеркнув, что сохранение исторической памяти — это ключ к предотвращению новых катастроф и созданию более справедливого мира.