«Выйти из поляризации, строить мосты в Церкви и в мире». Портал Crux опубликовал интервью Папы Льва XIV

14 сентября 2025 года Папа Лев XIV отметил своё 70-летие. Независимое католическое агентство Crux использовало этот повод, чтобы поделиться частью интервью журналистки Элиз Анн Аллен с Папой, которое вошло в написанную ею биографию нового Понтифика под названием «Лев XIV: гражданин мира, миссионер XXI века» («León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI»). Книга, изданная в Перу на испанском языке издательством Penguin Peru, уже сегодня поступила в свободную продажу.

В ходе длительной и разносторонней беседы Папа Римский поделился своими мыслями по ряду актуальных вопросов: об отношениях с Китаем и США, о реформах и финансах Ватикана, о роли женщин, искусственном интеллекте, фейковых новостях, а также о проблеме злоупотреблений и поляризации в Церкви.

Одной из тем, затронутых в обширном интервью, была трагическая ситуация в секторе Газа, передает русская служба Vatican News.

В частности, Лев XIV высказался по поводу использования термина «геноцид» в отношении населения Газы, отметив, что «в настоящий момент Святейший Престол не может делать никаких заявлений по этому вопросу:

«Существует сугубо техническое определение того, что может считаться геноцидом, однако все больше людей поднимают этот вопрос, в том числе две группировки защиты прав человека в Израиле, которые сделали такое заявление».

В ответ на вопросы о сексуальном насилии в Церкви Папа привел статистику: более 90 процентов тех, кто выдвигает обвинения, действительно были жертвами насилия, однако есть и доказанные случаи ложных обвинений, из-за которых были разрушены жизни некоторых священников. Обвинение в насилии «не отменяет презумпции невиновности», подчеркнул Папа, и священники должны иметь право на защиту. «Правда, само упоминание об этом иногда становится причиной еще большего страдания для жертв», — констатировал Святейший Отец. В любом случае, «вопрос сексуального насилия не должен становиться главным в Церкви»:

«Подавляющее большинство людей, которые трудятся в Церкви, священники, епископы, монашествующие, никогда не совершали насилия против кого-либо. Поэтому нельзя, чтобы Церковь сосредоточивалась исключительно на этой теме».

Журналист не обошла вниманием тему людей с нетрадиционной сексуальной самоидентификацией. Лев XIV пояснил, что он не намерен продвигать поляризацию в Церкви. Он согласен с Папой Франциском в том, что Церковь должна принимать всех людей, но не в силу их «специфической самоидентификации», а потому, что они дети Божьи. Это никоим образом не подразумевает изменения доктрины:

«Я нахожу крайне невероятным, особенно в ближайшем будущем, что доктрина Церкви изменится в том, что касается учения Церкви о сексуальной сфере, учения Церкви о браке», — утверждает Папа, пояснив, что речь идет о семье, основанной на браке мужчины и женщины, который освящен в Таинстве Брака.

А вот в финансовой сфере Папа Лев не исключает грядущих перемен: «Мы должны избегать ошибочных решений, которые были приняты в последние годы», — отметил он, приводя в пример «лондонское дело», причину растраты миллионов евро.

Папа упомянул также о решениях, которые предстоит принять в лоне Римской Курии для того, чтобы деятельность каждого из ее ведомств не была «изолированной»: нехватка диалога и коммуникации внутри Курии иногда «значительно ограничивает и наносит ущерб управлению Церковью», сказал Папа Лев XIV.

В беседе с журналистом речь шла и о «тридентской» Мессе. По словам Папы, некоторые используют литургию как «политический инструмент», поэтому он намерен «сесть за стол с группой сторонников тридентского чина» и решить этот вопрос «в синодальном духе».

Говоря об информационных техонологиях, Папа подчеркнул, что Церковь «должна вмешиваться» в дебаты об искусственном интеллекте, поскольку велик риск пренебрежения ценностью человека, и в цифровом мире человек рискует стать «пешкой». Папа рассказал, что ему уже сделали предложение создать цифрового двойника, чтобы каждый желающий мог попасть к нему на личную аудиенцию. Он ответил, что не даст такого разрешения:

«Я бы сказал, что среди тех, кого нельзя представить аватаром, Папа – первый в списке».

(Некоторые другие фрагменты этого интервью Святейшего Отца были также опубликованы порталом «Рускатолик.рф»)