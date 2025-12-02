«Нельзя забывать самых уязвимых». Святейший Отец посетил больницу в пригороде Бейрута

В завершающий день апостольской поездки в Ливан Папа Лев XIV посетил больницу de La Croix в пригороде Бейрута Джал-эль-Диб – одно из крупнейших на Ближнем Востоке учреждений для людей с психическими нарушениями. Он выразил признательность монахиням и сотрудникам, которые посвятили себя служению самым уязвимым.

Основанная в 1919 году блаженным о. Жаком Газиром Хаддадом, больница постепенно превратилась в центр помощи людям с умственными ограничениями. Епископ Рима отметил, что он решил посетить больницу потому, что «Христос пребывает в этом месте: в больных и в тех, кто о них заботится».

Святейший Отец назвал о. Жака апостолом милосердия, чья любовь к бедным и страждущим стала свидетельством святости, и францисканки Креста продолжают его дело. Папа поблагодарил сестёр и персонал больницы, «живой знак милосердной любви Христа». Подобно Доброму самарянину, они перевязывают раны и не теряют радости служения и несмотря на трудности напоминают всему обществу и всем христианам: нельзя строить будущее, забывая о слабых и бедных.

В конце краткого приветствия он обратился к пациентам:

«Вы – в сердце Бога, нашего Отца. Он держит вас на ладони Своей руки, сопровождает с любовью и дарит Свою нежность через руки и улыбки тех, кто заботится о вашей жизни. Каждому из вас сегодня Господь повторяет: Я люблю тебя, ты дорог Мне, ты – Моё дитя. Никогда об этом не забывайте».

На прощание монахини подарили Папе 77 чёток Святого Розария, изготовленных вручную пациентами и сотрудниками и икону о. Жака Хаддада – в надежде на его скорую канонизацию.



Источник: русская служба Vatican News