Неделя молитв о христианском единстве в 2022 году

Сегодня, 18 января, начинается международная Неделя молитв о единстве христиан. Ежегодно в этом молитвенном мероприятии принимают участие представители различных христианских конфессий и деноминаций.

Традиционно в северном полушарии Неделя молитв о единстве христиан проходит 18-25 января. Эти даты были предложены в 1908 году Полом Уотсоном, поскольку выпадают на промежуток между праздниками Кафедры святого Петра и Обращения святого Павла, и, таким образом, имеют символическое значение. В южном полушарии, где январь — это время отпусков, церкви часто выбирают другие дни, чтобы провести Неделю молитв, — например, в дни празднования Пятидесятницы (что было предложено движением «Вера и церковное устройство» в 1926 году), что также является символической датой для единства Церкви.

Организаторами Недели совместно выступают комиссия «Вера и церковное устройство» Всемирного Совета Церквей и Папский совет по содействию христианскому единству. Ежегодно организаторы приглашают христиан одной из частей мира выбрать библейский текст и предложить тему для молитв и размышлений.

Тема Недели 2022 года — «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф 2, 2). Материалы для размышления и молитв, подготовленные Советом Ближневосточных Церквей, опубликованы на сайтах Конференции католических епископов России, Архиепархии Божией Матери в Москве, «Сибирской католической газеты».

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Также обращаем внимание читателей на следующие ресурсы, которые будут полезны:

«Неделя молитвы о единстве христиан вместе с Общиной Chemin Neuf»

«Все новости Недели — на странице ‘Молитва о единстве христиан’ «

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Ниже предлагаем нашим читателям материал, опубликованный на официальном сайте Конференции католических епископов России (ККЕР).

Неделя молитв о единстве христиан 2022: введение в тему



Стремиться к единству в течение всего года

Сознавая необходимость гибкости, мы приглашаем вас использовать эти материалы в течение всего года, чтобы выразить ту степень общения, которой церкви уже достигли, и вместе молиться о полном единстве, которое является волей Христа.

Как использовать эти материалы

• Русскоязычным католическим приходам и общинам, участвующим в Неделе молитв о единстве христиан в формате одного общего богослужения, рекомендовано использовать чин, приведенный в Требнике. Могут использоваться как чтения, указанные в Требнике, так и чтения соответствующего дня Недели молитв, приведенные здесь.

• Общины, которые участвуют в Неделе молитв в течение всех восьми дней, могут использовать эти материалы для ежедневной молитвы.

• Библейские кружки и группы, которые желают участвовать в Неделе молитв, могут включить приведенные тексты из Писания в свои размышления. Каждый день размышления могут завершаться предложенными здесь молитвами.

• Те, кто предпочитают молиться индивидуально, могут найти предлагаемые материалы полезными для того, чтобы сформулировать свои молитвенные намерения. Они могут помнить о том, что совершают свою молитву в общении со множеством людей, которые по всему миру молятся о более зримом единстве Церкви Христовой.



Библейский текст на 2022 год

Евангелие от Матфея 2, 1-12

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка:

«И ты, Вифлеем, земля Иудина,

ничем не меньше воеводств Иудиных,

ибо из тебя произойдет Вождь,

Который упасет народ Мой, Израиля».

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

(Синодальный перевод)



Введение в тему на 2022 год

«Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф 2, 2)

Согласно Евангелию от Матфея (2, 1-12) появление звезды в небе над Иудеей — это долгожданный знак надежды, который ведёт волхвов, а вслед за ними и все народы земли к тому месту, где явлен истинный Царь и Спаситель. Эта звезда — дар, знак исполненного любви ко всему человечеству присутствия Бога. Для волхвов это был знак рождения царя. Своими лучами эта звезда ведет человечество к бóльшему свету — Иисусу, новому свету, который просвещает каждого человека и ведет нас в славу Отца и сияние Его святости. Иисус — это свет, который вошел в нашу тьму, когда Духом Святым Он воплотился от Девы Марии и стал человеком. Иисус — это свет, который пошел во тьму мира, когда ради нас и ради нашего спасения Он опустошил Себя и стал послушен до смерти. Он сделал это, чтобы осветить нам путь к Отцу, чтобы мы могли познать любовь Отца, Который отдал за нас Своего Единственного Сына, чтобы, веруя в Него, мы не погибли, но имели жизнь вечную.

Волхвы увидели звезду и последовали за ней. Традиционно толкователи Писания видели в волхвах образ всего множества народов, известных в то время, и знак всеобщего характера божественного призыва, явленного в свете сияющей с востока звезды. Усердие, с которым волхвы ищут новорожденного царя, символизируют тоску всего человечества по правде, добру и красоте. С самого начала творения человечество жаждет Бога, чтобы воздать Ему славу и честь. Звезда появилась, когда божественное дитя родилось в полноту времен. Она возвестила о долгожданном спасительном действии Бога, которое начинается в тайне воплощения.

Волхвы показывают нам желанное Богу единство всех народов. Они путешествуют из дальних стран и представляют разные культуры, и все же они движимы одним желанием: увидеть и узнать новорожденного Царя, и они собираются вместе у маленького домика в Вифлееме, чтобы смиренно поклониться Ему и принести свои дары. Христиане призваны быть для мира Бога знамением этого единства, которого желает Бог. Христиане, принадлежащие разным культурам, расам и языкам, объединены общим поиском Христа и общим желанием поклоняться Ему. Следовательно, миссия христианского народа — подобно звезде, быть знаком, ведущим жаждущее Бога человечество ко Христу, и быть средством, с помощью которого Бог соберет воедино все народы.

Поклонившись младенцу, волхвы открывают перед Ним свои сокровища и приносят свои дары, которые с христианской древности понимались как знаки различных аспектов личности Христа: золото — знак Его царской власти; благовония — Его божественности; и смирна, означающая Его искупительную смерть. Таким образом, разнообразные дары дают нам представление о том, как разные христианские традиции понимают личность и служение Иисуса. Когда христиане собираются вместе и открывают свои сокровища и свои сердца в поклонении Христу, все обогащаются, разделяя друг с другом дары этих прозрений.

Звезда взошла на востоке (ср. Мф 2, 2). Солнце восходит на востоке, и из того края, который называется Ближним Востоком, явилось спасение по милости Бога, посетившего нас Востоком свыше (ср. Лк 1, 78). Но история Ближнего Востока была и по-прежнему остается отмеченной конфликтами и раздорами, обагрённой кровью и омрачённой несправедливостью и угнетением. Совсем недавно, после палестинской Накбы (исход арабского населения Палестины во время войны 1948 года), в регионе произошла череда кровавых войн и революций, а также рост религиозного экстремизма. История волхвов также содержит много мрачных деталей, в особенности изуверский приказ Ирода убить в окрестностях Вифлеема всех детей младше двух лет (ср. Мф 2, 16-18). Жестокость этих рассказов перекликается с трудной историей и тяжелым настоящим Ближнего Востока.

Именно на Ближнем Востоке Слово Божие пустило корни и принесло плоды в тридцать, шестьдесят и сто крат. Отсюда апостолы отправились проповедовать Евангелие до концов земли (ср. Деяния 1, 8). Ближний Восток дал тысячи христианских свидетелей и тысячи христианских мучеников. И всё же теперь само существование здесь небольшой христианской общины находится под угрозой, поскольку многие вынуждены искать более безопасной и спокойной жизни в других местах. Подобно свету, которым становится младенец Иисус, свет ближневосточного христианства находится под все большей угрозой в эти трудные времена.

Иерусалим — важнейший символ для всех христиан, потому что это город мира, где было спасено и искуплено все человечество. Но сегодня этот город не знает покоя. Разные стороны заявляют о своих правах и игнорируют других. Даже молитва в Иерусалиме подчинена политическим и военным мерам. Иерусалим был городом царей, и поистине именно сюда триумфально входит Иисус, провозглашенный царем (ср. Лк 19, 28-44). Разумеется, именно здесь, в этом царском городе волхвы ожидали найти новорожденного царя, указанного звездой. Однако в повествовании говорится, что вместо того, чтобы радоваться рождению Царя Спасителя, весь Иерусалим пребывал в тревоге, как и сегодня.

Сегодня, как никогда ранее, Ближний Восток нуждается в небесном свете, который направлял бы его народ. Вифлеемская звезда — это знак того, что Бог пребывает со Своим народом, чувствует его боль, слышит его вопль и сострадает ему. Звезда напоминает нам, что, хотя обстоятельства меняются и могут случиться ужасные бедствия, Божия верность неизменна. Господь не дремлет и не спит. Он идет рядом со своим народом и возвращает его, когда

он заблудился или оказался в опасности. Путь веры — это путешествие вместе с Богом, который всегда охраняет Свой народ и ведет нас по сложным путям истории и жизни.

Для Недели молитв о единстве в этом году христиане Ближнего Востока выбрали тему звезды, восходящей на востоке. Для этого есть несколько причин. Тогда как большинство западных христиан празднует Рождество, более древним и главным праздником для множества восточных христиан является торжество Богоявления, когда спасение Божие было явлено всем народам в Вифлееме и на Иордане. Эта сосредоточенность на теофании (явлении Бога) в известном смысле является тем сокровищем, которое христиане Ближнего Востока могут предложить своим братьям и сестрам по всему миру.

Звезда ведет волхвов через суматоху Иерусалима, где Ирод замышляет убийство невинных детей. По сей день в различных частях мира невинные страдают от насилия и жестокости, а молодые семьи бегут от тиранов, таких как Ирод и Август. Посреди этого люди ищут знак того, что Бог с ними. Они ищут новорожденного Царя, Царя кротости, мира и любви. Но где звезда, ведущая к Нему? Миссия Церкви — быть этой звездой, освещающей путь ко Христу, который есть свет миру. Будучи такой звездой, Церковь становится знаком надежды в мире проблем, знаком присутствия Бога, сопровождающего Свой народ в жизненных трудностях. Словом и делом христиане призваны освещать путь, чтобы Христос мог быть снова явлен народам. Однако разногласия между нами заслоняют свет христианского свидетельства и затемняют путь, не позволяя другим найти свой путь ко Христу. И наоборот, когда христиане объединяются в своем поклонении Христу и открывают свои сокровища, обмениваясь дарами, это становится знаком единства, которого Бог желает для всего Своего творения.

Христиане Ближнего Востока предлагают эти материалы для Недели молитвы о единстве христиан, сознавая, что повсюду в мире люди переживают многие из тех невзгод и трудностей, с которыми они сталкиваются, и жаждут света, который указал бы им путь к Спасителю и помог преодолеть тьму. Глобальная пандемия COVID-19, последовавший за ней экономический кризис, и неспособность политических, экономических и социальных структур защитить самых слабых и уязвимых, подчеркнули всеобщую нужду в том, чтобы свет сиял во тьме. Звезда, которая засияла на востоке, на Ближнем Востоке две тысячи лет назад, до сих пор зовет нас к яслям, где родился Христос. Она влечёт нас туда, где Дух Божий живет и действует, к реальности нашего крещения и к преображения наших сердец.

Встретив Спасителя и вместе поклонившись Ему, волхвы возвращаются в свои страны другим путем, получив предостережение во сне. Точно так же то общение, которое мы разделяем в нашей совместной молитве, должно вдохновлять нас возвратиться в нашу жизнь, в наши церкви и в наш мир новыми путями. Эти новые пути — приглашение к покаянию и обновлению в нашей личной жизни, в наших церквях и в нашем обществе. Следование за Христом — это и есть наш новый путь, и в непостоянном и изменчивом мире христиане должны оставаться такими же надежными и постоянными, как созвездия и планеты на небесах. Но что это означает на практике? лужение Евангелию сегодня требует верности делу защиты достоинства людей, особенно самых бедных, самых слабых и отверженных. Это требует от церквей прозрачности и ответственности в отношениях с миром и друг с другом. Это означает, что церкви должны сотрудничать, чтобы оказывать помощь страждущим, принимать мигрантов и беженцев, облегчать бремя нуждающихся, и вместе строить справедливое и честное общество. Это призыв к церквам работать вместе, чтобы молодые люди могли построить будущее, соответствующее сердцу Бога, будущее, в котором все люди могут испытать жизнь, мир, справедливость и любовь. Новый путь между церквами — это путь зримого единства, которого мы жертвенно ищем с мужеством и дерзновением, чтобы день за днем «Бог был всем во всём» (1 Кор 15, 28).