«Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Материалы для Недели молитв о единстве христиан в 2022 году

Дорогие друзья, братья и сестры,

в этом году с 18 по 25 января мы вновь объединимся со всеми верующими, чтобы молиться о единстве Церкви по всей земле. Материалы для Недели молитв и особого экуменического богослужения 2022 года подготовлены Советом Ближневосточных Церквей.

Тема этого года вдохновлена приходом волхвов к Новорожденному Царю, как это описано в Евангелии от Матфея: «Мы видели звезду на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф 2,2)

Обратим свой взор на звезду, появившуюся на востоке, пусть она ведет и нас.

Ниже представлены материалы, которые каждый священник и пастор сможет использовать для молитвы в своем приходе и в своей общине.

Господи, соедини нас, рожденных на Севере и Юге, Востоке и Западе, пожилых и молодых, мужчин и женщин, чтобы мы умели склониться пред Тобой и вместе восхвалять Тебя, нашего небесного Царя. Аминь.



Свящ. Коррадо Трабукки, OFM

Ответственный за экуменизм в Преображенской епархии в Новосибирске

(P.S.: Сердечно благодарю сестру Дарью Рассказову CSSE за помощь в переводе материалов)

Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф 2,2)

Неделя молитв о единстве христиан

18-25 января 2022

Экуменическое богослужение

1. Введение

В течение Недели молитв о единстве христиан христиане разных традиций и вероисповеданий всего мира собираются, чтобы молиться о единстве. Материалы для молитвы и богослужения этого года были подготовлены Советом ближневосточных церквей. Выбор библейских и литургических текстов вдохновлен традицией прихода волхвов к новорожденному Царю, как это описано в Евангелии от св. Матфея 2, 1-12, особенно во втором стихе: Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. /…/ Если во время молитвы присутствуют христиане с Ближнего Востока, можно предложить им исполнить некоторые из гимнов и песнопений на их родном языке. /…/

Для части богослужения, озаглавленной Разделение света Христова, необходимо подготовить несколько реквизитов:

Отрез темно-синей ткани, который нужно повесить так, чтобы создать впечатление ночного неба.

Большая звезда, которую нужно разместить на ткани.

Маленькие бумажные звездочки для участников встречи.

В зависимости от обычаев поместной церкви, все присутствующие (или только представители разных конфессий) в определенный момент богослужения, берут эти звезды и прикалывают их «на небе» в качестве приношения Царю Небесному. Части службы, обозначенные «Лектор», могут читать несколько разных людей. Также тексты, обозначенные как «Предстоятель», могут произносить священнослужители разных Церквей, традиций и общин, участвующие в богослужении. Они могут сказать также совместно благословить и окончить богослужение.

2. Порядок богослужения

Начало

Всем участникам на входе раздаются маленькие звездочки, которые потом будут прикрепляться на полотне, символизирующем небо.

П — Предстоятель

В — Все

Л — Лектор

Представители разных конфессий, участвующие в богослужении, могут выйти в процессии. Исполняется песнопение или подходящее музыкальное произведение

I — Приглашение к молитве

П: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

В: Аминь.

П: Братья и сестры, объединившись сегодня с верующими всех четырех сторон света, мы собираемся вместе, чтобы молиться о единстве христиан. Тексты сегодняшнего богослужения подготовлены Советом ближневосточных церквей. Выбор библейских и литургических текстов вдохновлен традицией прихода волхвов к новорожденному Царю, как это описано в Евангелии от св. Матфея 2, 1-12: «Мы видели Его звезду на Востоке и пришли поклониться Ему.» Обратим свой взор к звезде, которую видели мудрецы на Востоке, пусть она ведет и нас. Предстанем перед Богом с благодарением и радостью, принося с собой печали всех больных, страдающих, обездоленных, беженцев и лишенных крыши над головой, веря, что Господь может рассеять нашу тьму Своим светом. Молясь сегодня о единстве Церкви, попросим, чтобы мы и наши общины также были светом, ведущим других ко Спасителю Христу.

П: Слава Тебе, Отче Всемогущий, явивший Себя в творении и пригласивший всех людей пребывать в Твоем присутствии. Мы видели звезду Иисуса в своей жизни и пришли прославить Его, как это сделали волхвы. Сегодня мы посвящаем Тебе себя добровольно и просим, ​​чтобы Святой Дух был среди нас.

В: Соедини нас, рожденных на Севере и Юге, Востоке и Западе, пожилых и молодых, мужчин и женщин, чтобы мы умели склониться пред Тобой и вместе восхвалять Тебя, нашего небесного Царя. Аминь.

Хвалебное песнопение

II — Молитва прославления Бога и исповедание грехов

П: Славим Тебя, Господи, Творца неба и земли, ибо Ты зажег светила на тверди небесной. Ты отделил свет от тьмы и дал знаки, чтобы различать дни и годы. Ты рассыпал звезды по небосводу. Как величественны творения Твои! Небеса возвещают славу Твою и восхваляют дело рук Твоих!

В: Слава Тебе, Господи.

П: Восхваляем Тебя, Господи, что не оставил нас, несмотря на наше непослушание, но послал Своего Сына, чтобы осветить нашу тьму и быть нашим светом и нашим спасением. В Нем была жизнь, и эта жизнь была светом для всего человечества. И свет во тьме светит, и тьма не одолеет его.

В: Восхваляем Тебя, Господи.

П: Поклоняемся Тебе, Господи, потому что Ты сопровождаешь нас в хаосе нашей жизни силой Твоего Святого Духа. Ты освещаешь наши пути и даешь нам мудрость и веру в мире лжи и нестабильности.

В: Поклоняемся Тебе, Господи.

П: Благодарим Тебя, Господи, что послал нас в мир нести Твой свет множеству церквей и разнообразию культур, чтобы свидетельствовать об Иисусе, единственном истинном Царе, посвящая себя Ему.

В: Благодарим Тебя, Господи.

П: Да склонят пред Тобою головы все народы и восхвалят Тебя. Часто, блуждая в темноте мы выбирали тьму, но Ты дал нам свет. Поэтому, прибегая к Тебе, мы исповедуем свои грехи:

В: Мы исповедуем, что мы уклонились от Твоих путей и не были послушны Твоим заповедям. Мы исказили добро творения и растратили Твои дары, основываясь на эгоизме и потребительстве. Мы загрязнили реки и моря, отравили воздух и почву и способствовали исчезновению многих видов растений и животных.

(Молчание)

В: Мы действовали эгоистично по отношению к нашим братьям и сестрам, позволяя нашим потребностям и нашим желаниям возобладать над справедливостью. Мы построили между собой стены и посеяли семена раздора.

(Молчание)

В: Мы делили людей по национальности, религии, полу и убеждениям, и в каждом споре мы призывали Иисуса быть на нашей стороне. Прости все эти мысли и дела, Господи, нам, стоящим в сокрушении перед Тобой.

(Молчание)

П: Всемогущий Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, пославший Сына Твоего в полноте времен, чтобы искупить все народы, помилуй нас, прости нам грехи наши и преобрази нас в Твой славный образ, чтобы мы могли сиять как маяк надежды в нашем неспокойном мире.

(Молчание)

П: Всемогущий Боже, услышь наши молитвы, помилуй нас и прости нам наши прегрешения.

В: Возблагодарим Господа, единым гласом взывая.

III – Провозглашение Слова Божьего

Трисвятая Песнь:

Святый Боже,

Святый Крепкий,

Святый Бессмертный, помилуй нас.

Псалом 8, 2-10

Л: Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!*

Слава Твоя простирается превыше небес!

В: Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,*

дабы сделать безмолвным врага и мстителя.

Л: Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, *

на луну и звезды, которые Ты поставил,

В: то что есть человек, что Ты помнишь его, *

и сын человеческий, что Ты посещаешь его?

Л: Не много Ты умалил его пред Ангелами: *

славою и честью увенчал его;

В: поставил его владыкою над делами рук Твоих; *

всё положил под ноги его:

Л: овец и волов всех, и также полевых зверей,*

птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями.

В: Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!

Песнопение

Первое чтение: Ис 9, 1-6

Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет.

Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи.

Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама.

Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню.

Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

Вместо псалма — гимн Свету святого Ефрема (либо другое подходящее песнопение)

Второе чтение: Еф 5, 8-14

Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света,

потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.

Испытывайте, что благоугодно Богу,

и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.

Ибо о том, что́ они делают тайно, стыдно и говорить.

Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.

Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».

Провозглашение Евангелия (поется)

Евангелие: Мф 2, 1-12

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.

Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.

И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка:

«и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля».

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,

и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

Проповедь

Молчание или подходящее песнопение

IV – Исповедание веры

П: Дорогие братья и сестры, соединившись во Христе Иисусе, исповедуем вместе нашу веру в Бога, Отца, Сына и Святого Духа

Читается Символ веры (Никео-Константинопольский)

В: Верую во единого Бога

Отца Всемогущего,

Творца неба и земли,

видимого всего и невидимого.

И во Единого Господа Иисуса Христа,

Сына Божия Единородного,

от Отца рожденного прежде всех веков,

Бога от Бога, Свет от Света,

Бога истинного от Бога истинного,

рожденного, несотворенного,

единосущного Отцу,

через Которого все сотворено.

Ради нас, людей,

и ради нашего спасения

сошедшего с небес,

и воплотившегося

от Духа Святого и Марии Девы,

и ставшего Человеком;

распятого за нас при Понтии Пилате,

страдавшего и погребенного,

воскресшего в третий день по Писаниям,

восшедшего на небеса

и сидящего одесную Отца,

вновь грядущего со славою

судить живых и мертвых,

и Царству Его не будет конца.

И в Духа Святого,

Господа Животворящего,

от Отца и Сына сходящего;

Которому вместе с Отцом и Сыном

подобает поклонение и слава;

Который вещал через пророков.

И во единую Святую

Вселенскую и Апостольскую Церковь.

Исповедую единое Крещение

во отпущение грехов.

Ожидаю воскресения мертвых,

и жизни будущего века.

Аминь.

Разделение света Христова

На темно-синюю ткань, символизирующую ночное небо, прикреплена большая звезда. Участникам, получившим маленькие звезды в начале богослужения, предлагается выйти вперед и прикрепить свою звезду на небо.

П: Звезда привела волхвов ко Христу. Сегодня эта звезда символизирует присутствие явленного нам Христа, чей свет освящает нас. Как волхвы следовали за звездой в Вифлеем, так и мы сегодня собрались здесь, чтобы добавить наши звезды на небо и соединить наши дары и наши молитвы о единстве Церкви. Пусть наша жизнь станет свидетельством, ведущем всех к познанию Христа.

IV – Молитва верных и Отче наш

П: С верой и упованием мы приходим с молитвой к Богу Отцу, Сыну и Духу Святому.

Л: Волхвы пришли с Востока, чтобы воздать славу и принести свои дары воплощенному Богу, каждый в соответствии с обычаями своей страны и культуры. Мы молимся сегодня за все христианские общины по всему миру, столь разные по своему выражению веры и традициям. Господи, мы просим Тебя сохранить эти сокровища, особенно в тех регионах мира, где их присутствию и выживанию угрожают насилие и угнетение.

В: Господи, услышь наши молитвы.

Л: Первые годы жизни Господа были ознаменованы опасностью, насилием и резней по приказу деспота Ирода. Помолимся за всех детей, которые живут в тех частях мира, в которых проливается кровь невинных, где продолжается насилие и ощущаются его последствия. Укрепи, Господи, узы единства и взаимной любви между церквями и помоги нам вместе трудиться и свидетельствовать о Твоем святом Имени. Вдохнови нас неустанно работать для защиты угнетенных и утешать отверженных. Дай нам мужество противостоять тирании и служить распространению Твоего Царства среди нас.

В: Господи, услышь наши молитвы.

Л: После визита волхвов Святое Семейство отправилось через пустыню, в поисках безопасности и жили беженцами в Египте. Помолимся за всех беженцев и мигрантов. Дай нам, Господи, дух сострадания, чтобы оказывать гостеприимство тем, кто вынужден покинуть свои дома, и даруй нам дух сердечного приема тех, кто ищет безопасного убежища.

В: Господи, услышь наши молитвы.

Л: Рождение Иисуса стало радостью для всех, и объединило людей разных наций и религий, в поклонении Святому Младенцу. Помолимся о стремлении к гармонии и диалогу с другими религиями: Дай нам, Господи, смирение и терпение, чтобы идти вместе с другими, уважая их путь.

В: Господи, услышь наши молитвы.

Л: Волхвы вернулись домой, выбрав другой путь. Мы молимся за наши Церкви в этом меняющемся мире: Господи, помоги нам найти новые и творческие способы следовать за Тобой и свидетельствовать о Тебе, чтобы мир мог уверовать в Тебя.

В: Господи, услышь наши молитвы.

Л: Когда волхвы увидели Святого Младенца, они исполнились радости. Отче небесный, сосредоточь на Нем наш взор, чтобы мы не сбились с пути. Соедини нас в Господе Иисусе, Который есть Путь, Истина и Жизнь. Он научил нас молиться так:

В: Отче наш…

Гимн/песнопение

V – Заключительное благословение (ср. Еф 5 и 6)

П: Идите и поступайте как дети света.

В: Ибо плод света находится во всем добром, правильном и истинном.

П: Не принимайте участия в бесплодных делах тьмы.

В: Пробудимся ото сна, и Христос воссияет над нами.

П: Да снизойдут на эту общину мир, любовь и вера от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Да сойдет благодать на всех, искренне любящих Иисуса Христа.

В: Аминь. Благодарение Богу.

Заключительное песнопение