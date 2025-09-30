Назначен новый префект Дикастерии по делам епископов

Папа Лев XIV назначил архиепископа Филиппо Янноне, члена Ордена кармелитов, в настоящее время являющегося префектом Департамента законодательных текстов, префектом Департамента по делам епископов и председателем Папской комиссии по Латинской Америке. Он вступит в должность 15 октября. Главой Дикастерии по делам епископов до своего избрания понтификом был сам Лев XIV – кардинал Роберт Френсис Превост.

Филиппо Янноне родился 13 декабря 1957 года в Неаполе. По окончании лицея, в 1976 году, вступил в монашеский орден кармелитов, вечные обеты принес в 1980-м.

Окончил Папский Латеранский университет, получив степень доктора светского и церковного права. Служил адвокатом в церковном суде.

В 1982-м был рукоположен во священника Неаполитанской архиепархии, после чего нес различные церковные послушания.

В 2001 году был назначен вспомогательным епископом Неаполитанской архиепархии, став самым молодым на тот момент итальянским епископом.

В 2009-м был назначен епископом Соры-Аквино-Понтекорово, входящей в митрополию Рима.

В декабре 2012-го Папа Бенедикт XVI назначил Филиппо Янноне наместником Римской епархии, возведя его в сан архиепископа.

В ноябре 2017 года Папа Франциск назначил Янноне заместителем секретаря Совета по толкованию законодательных текстов, а 7 апреля 2018-го – президентом этой Дикастерии.

Архиепископ Янноне также является членом трибунала Апостольской сигнатуры и консультантом конгрегации по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.



Источник: «Благовест-инфо»