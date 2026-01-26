Назначен новый представитель Ватикана в Святой Земле

Новым нунцием в Израиле и апостольским делегатом в Иерусалиме и Палестине назначен архиепископ Джорджо Лингва. Ранее ватиканский дипломат представлял Святейший Престол в Хорватии.

Папа Лев XIV принял отставку бывшего нунция – филиппинского архиепископа Адольфо Тито Ильяны, которому еще три года назад исполнилось 75 лет, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Зал печати Ватикана.

Преемником Ильяны стал опытный дипломат: архиепископ Лингва был нунцием в таких странах как Куба, Ирак и Иордания.

Будущий прелат родился в 1960 году в Италии, в 1984-м стал священником епархии Фоссано в Пьемонте. В 1988-м начал учиться в Папской церковной академии – дипломатической школе Ватикана. Четырьмя годами позже он поступил на дипломатическую службу Святого Престола, служил в нунциатурах в Кот-д’Ивуаре, США, Сербии.

В 2010 году был рукоположен во архиепископа и назначен нунцием в Ираке и Иордании. Затем был переведен на Кубу, где в марте 2015-го сыграл важную роль в подготовке визита в эту страну Папы Франциска в сентябре того же года. В 2019-м стал нунцием в Хорватии.