Назначен новый глава Дикастерии по служению благотворительности

Папа Римский Лев XIV назначил 12 марта Луиса Марина де Сан-Мартина префектом Дикастерии по служению благотворительности. На этом посту 64-летний испанский епископ сменит 62-летнего польского кардинала Конрада Краевского, который был назначен архиепископом своей родной Лодзи, пишет «Благовест-инфо» со ссылкойна Cath.ch.

Таким образом американо-перуанский понтифик за десять месяцев своего понтификата назначил уже второго «министра» Римской курии. Ранее, в сентябре прошлого года, Лев XIV назначил главой Дикастерии по делам епископов итальянского архиепископа Филиппо Янноне – должность оставалась вакантной с мая 2025, когда бывший префект – кардинал Роберт Фрэнсис Превост – был избран Папой.

Дикастерия по служению благотворительности, ранее именовавшаяся Службой Папских милостей, или Папской Элемозинарией, была учреждена в ее нынешнем виде в ходе реформы Римской курии, осуществленной Папой Франциском в 2022 году. С 2013 года это подразделение возглавлял польский прелат Конрад Краевский, в 2018 году возведенный в кардинальское достоинство.

Новый элемозинарий епископ Марин де Сан-Мартин стал первым собратом Папы Льва по августинскому ордену, назначенным на ключевой пост в Римской курии.

Луис Марин де Сан-Мартин родился 21 августа 1961 года в Мадриде. В орден августинцев вступил в возрасте 21 года. В 1988 году был рукоположен во священника. Прослужив около двадцати лет в Испании, в 2010 году он переехал в Рим, где занимал ряд постов в руководстве августинского ордена, генеральным приором которого с 2001 по 2013 год был будущий Папа Лев.

В феврале 2021 года Папа Франциск назначил испанского священника заместителем секретаря Синода по делам епископов. В апреле того же года состоялась его епископская хиротония.

Вчера, объявив о назначении Сан-Мартина на новый пост, Папа Лев произвел его в сан архиепископа.