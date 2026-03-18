«Народ Божий: священство, пророчество, миссия». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 18 марта 2026 года

Утром 18 марта в рамках общей аудиенции Папа Римский продолжил цикл катехизических наставлений на тему документов Второго Ватиканского собора, в частности, второй главы Догматической конституции Lumen gentium (LG), посвящённой Церкви как Народу Божьему.

Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, Лев XIV сказал:

Мессианский народ (LG, 9) получает от Христа участие в священническом, пророческом и царственном служении, в котором осуществляется Его спасительная миссия. Отцы Собора учат, что Господь Иисус через новый и вечный Завет учредил царство священников, соделав Своих учеников «царственным священством» (1Петр 2,9; ср. 1Петр 2,5; Откр 1,6). Это общее священство верующих даруется в Крещении, которое позволяет поклоняться Богу в духе и истине и «исповедовать перед людьми веру, полученную от Бога через Церковь» (LG, 11). Кроме того, через Таинство Миропомазания все крещеные «совершеннее сочетаются с Церковью, наделяются особой силой Святого Духа и тем самым, как подлинные свидетели Христа, принимают более строгое обязательство распространять и защищать веру словом и делом» (там же). Именно это посвящение лежит в основе общей миссии, объединяющей рукоположённых служителей и мирян.

По этому поводу Папа Франциск замечал: «Взирать на Народ Божий – значит помнить, что все мы вступаем в Церковь как миряне. Первое Таинство, навеки запечатлевающее нашу идентичность и которым мы должны всегда гордиться, – это Крещение. Через него и с помазанием Святого Духа [верующие] “посвящаются в дом духовный и священство святое” (LG, 10), так что все мы образуем святой верный Народ Божий» (Послание председателю Папской комиссии по Латинской Америке, 29 марта 2016 г.).

Осуществление царственного священства происходит многими способами, и все они ведут к нашему освящению, прежде всего через участие в Евхаристической жертве. Молитвой, самоотвержением и деятельной любовью мы свидетельствуем о жизни, обновлённой Божьей благодатью (ср. LG, 10). Как резюмирует Собор, «священная и органически сложившаяся сущность священнической общины обретает действенную силу и через таинства, и через добродетели» (LG, 11).

Отцы Собора также учат, что святой Народ Божий участвует в пророческой миссии Христа (ср. LG, 12). В этом аспекте вводится важная тема чувства веры и согласия верующих. Доктринальная комиссия Собора уточнила, что sensus fidei – это «своего рода способность всей Церкви, благодаря которой она в своей вере распознает переданное ей Откровение, различая истинное и ложное в вопросах веры, и одновременно проникает в него глубже, полнее применяя его в жизни» (см. Acta Synodalia, III/1, 199). Таким образом, чувство веры принадлежит отдельным верующим не само по себе, а постольку, поскольку они являются членами единого Народа Божьего.

Lumen gentium уделяет особое внимание этому аспекту и связывает его с непогрешимостью Церкви, с которой неразрывно связана и которой служит непогрешимость Римского Папы. «Вся совокупность верующих, имеющих помазание от Святого (см. 1 Ин 2,20.27), не может заблуждаться в вере и проявляет это особое свойство в сверхъестественном разумении веры всем народом, когда от Епископов и до последних верных мирян она выражает своё вселенское согласие в вопросах веры и нравов» (LG,12). Следовательно, Церковь как единство верующих, включающее в себя и пастырей, не может ошибаться в вере: органом этого её свойства, основанным на помазании Святого Духа, является сверхъестественное чувство веры всего Народа Божьего, которое проявляется в согласии верующих. Из этого единства, которое хранит Учительство Церкви, следует, что каждый крещеный является активным субъектом евангелизации, призванным нести последовательное свидетельство о Христе сообразно пророческому дару, который Господь изливает на всю Свою Церковь.

Святой Дух, исходящий от воскресшего Иисуса, «распределяет среди верующих всех разрядов также особую благодать, посредством которой Он придаёт им способность и готовность к принятию различных дел или служений, полезных для обновления и дальнейшего созидания Церкви» (LG, 12). Особым проявлением этой харизматической жизненности является богопосвящённая жизнь, которая неизменно прорастает и расцветает силой благодати. Также церковные объединения служат светлым примером многообразия и плодоносности духовных плодов для назидания Народа Божьего.

Возлюбленные, пробудим же в себе понимание и благодарение за полученный дар – быть частью Народа Божьего – и вместе с тем за ответственность, которую этот дар влечёт за собой.



Источник: русская служба Vatican News