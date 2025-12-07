«Надеяться значит участвовать». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на юбилейной аудиенции в Ватикане 6 декабря 2025 года

В субботу 6 декабря, в рамках юбилейной общей аудиенции на площади Св. Петра, Лев XIV обратился к 30 тысячам паломников со всего мира с катехизическим наставлением об Адвенте, литургическом периоде деятельной надежды.

Папа напомнил, что Адвент учит зорко вглядываться в знамения времени. Воспоминая первое пришествие Иисуса, Бога-с-нами, христиане учатся распознавать Его присутствие сегодня и готовят сердца к Его возвращению, чтобы навсегда быть с Ним, со всеми людьми и со всем творением в окончательно искупленном мире. При этом ожидание Спасителя не может быть пассивным: Бог, открывшийся в Рождестве, вовлекает человека в Свою историю, в свой замысел, у Его пришествия нет случайных зрителей. Надежда – это не бездействие, а участие, поэтому быть паломниками надежды – это программа жизни: странствовать и ожидать, но не сложа руки.

Папа сослался на учительство II Ватиканского собора о распознавании знамений времён: никто не способен делать это в одиночку, это общий путь Церкви. Речь идёт о «знаках Бога, Который приходит со Своим Царством через исторические события», и Его следует искать в самой ткани повседневной жизни разумом и сердцем, «засучив рукава». Особая миссия в этом принадлежит мирянам, потому что именно «в скорбях и красоте мира» Христос ждёт человека и призывает к сотрудничеству. «Вот почему надеяться значит содействовать».

В качестве примера Папа привёл историю Альберто Марвелли – молодого итальянца, чья жизнь стала свидетельством деятельной надежды. В годы Второй мировой войны, «которую он решительно осуждал», Альберто самоотверженно помогал раненым, больным и беженцам, а после неё вошёл в общественную и политическую жизнь, служа делу восстановления. Его гибель в 28 лет стала трагическим завершением пути, показавшего, что служение Царству Божьему приносит радость даже среди опасностей, а мир становится лучше, когда человек жертвует собственной безопасностью и комфортом ради добра: «Это и есть участие».

Святейший Отец призвал верующих вопросить свою совесть: участвуют ли они в делах, раскрывающих их таланты? Попадает ли в их кругозор Царство Божье, когда они служат другим? «Или же мы делаем это, ворча и сетуя, что всё идет плохо?». Улыбка на устах – верный знак действующей в человеке благодати.

В конце наставления Лев XIV вновь подчеркнул: надеяться – значит вносить вклад. Это дар Бога, Который мог бы, но не желает спасать мир в одиночку, а приглашает человека к сотрудничеству, «потому что вместе – лучше». Именно через участие человек уже теперь приобщается к тому, что однажды откроется в полноте, когда Христос вернётся навсегда.



Источник: русская служба Vatican News