На Юбилейной аудиенции в субботу Папа размышлял об «умудрённом неведении» и силе надежды

Утром 25 октября на площади Св. Петра Папа Лев XIV возглавил Юбилейную общую аудиенцию, посвящённую теме надежды. Он напомнил, что подлинная надежда рождается из веры и требует смирения ума, готового довериться Богу даже в неведении, как это понимал немецкий кардинал XV века Николай Кузанский – дипломат, великий мыслитель и «служитель единства».

Епископ Рима отметил, что Николай Кузанский умел видеть свет там, где царили противоречия и страх. Он верил в человека и в то, что «Бог – это тайна, в которой соединяются противоположности». В эпоху разделений и войн этот кардинал искал не оружие, но смысла: он «умел держать вместе то, что кажется несовместимым», и называл это «учёным незнанием» – признаком истинной мудрости.

Святейший Отец напомнил, что надежда является именно путём веры и упования. «Надежда – это не знать. У нас нет ответов на все вопросы, но у нас есть Иисус. Мы следуем за Ним, и потому надеемся на то, чего ещё не видим», – подчеркнул Епископ Рима. Воскресший Христос продолжает и сегодня «воспитывать наш взгляд», хотя часто людям нелегко смотреть на мир с надеждой. Однако христианин должен взирать на всё в свете воскресения Распятого и помнить, что именно в этой надежде мы спасены.

Ссылаясь на пример Николая Кузанского, Лев XIV призвал Церковь быть открытой для вопросов людей, особенно тех, кто чувствует себя отверженным:

«Сколько же вопросов бросают вызов нашему учению! Вопросы молодёжи, неимущих, женщин, тех, кого заставили замолчать или осудили, ибо они отличаются от большинства. Мы живём в благословенное время множества вопросов! Церковь становится экспертом в области человечности, если она идёт вместе с человечеством и хранит в сердце эхо его тревог».

В конце встречи Святейший Отец призвал паломников становиться народом, «в котором противоположности обретают единство», и идти «шаг за шагом» по пути надежды к новому миру Воскресшего.



Источник: русская служба Vatican News