На Волге проходит очередное Пленарное заседание ККЕР

В понедельник 24 ноября в г. Марксе (Саратовская область) началось LXII пленарное заседание Конференции католических епископов России. Оно проходит под сенью паломнического образа Богородицы.

На заседании присутствуют: архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель; епископ Кирилл Климович, ординарий Епархии св. Иосифа в Иркутске, вице-председатель; епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске; епископ Клеменс Пиккель, ординарий Епархии св. Климента в Саратове; епископ Николай Дубинин, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Штефан Липке, вспомогательный епископ Преображенской епархии, секретарь ККЕР.

Напомним, накануне все иерархи приняли участие в состоявшемся 21-23 ноября Конгрессе «Мария — Матерь бедных». Он тоже проходил в Марксе и стал финальным в череде больших всероссийских конгрессов, посвященных нынешнему Юбилейному году надежды.



Официальное коммюнике по итогам работы Пленарного заседания ККЕР будет обнародовано позднее.

Конференция католических епископов России — это постоянный орган, объединяющий иерархов Римско-Католической Церкви, несущих служение на территории нашей страны, и координирующий их деятельность. Этот институт был учрежден 2 марта 1999 года. Пленарные заседания ККЕР проходят два раза в год. Председателем ККЕР избирается на три года один из епископов, который может занимать этот пост не более двух сроков подряд.



Благодарим за фото Владыку Клеменса Пиккеля и сайт Епархии Святого Климента в Саратове