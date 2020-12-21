На Тайване начали создавать церковнокитайский язык

На подворье Русской Православной Церкви на Тайване готовят к изданию новый перевод Священного Писания на китайский язык, для осуществления которого переводчикам пришлось создать церковнокитайский язык.

«В древности был создан церковнославянский язык, который отличался от повседневного славянского языка и был необходим для лучшей передачи греческого оригинала Священного Писания. (…) Мы выработали подход, который некоторые критикуют, но мы нашли его наиболее верным. Подход заключается в том, что мы начали создавать или пытаемся создать своего рода церковнокитайский язык», – сказал в интервью порталу «Русский мир» глава подворья священник Кирилл Шкарбуль, курирующий проект.

По его словам, при переводе использовались некоторые элементы классического китайского языка, однако для того, чтобы точнее передать смысл и быть ближе к оригиналу, слог украсили, сделав его выше обычной китайской речи.

«Этим мы убили двух зайцев – текст стал более чистым от каких-то лингвистических примесей и сделался красивее и богаче слогом, более благородным», – рассказал миссионер.

При этом авторам перевода удалось разработать библейскую терминологию, поскольку многие понятия до наших дней не были разработаны на китайском языке.

Так, они ввели понятие «благословить», поскольку его в китайском языке не было, и слово «бодрствуйте». «Слово «бодрствуйте» можно было передать длинной фразой, но хотелось найти одно слово, которое можно использовать и в повелительном наклонении. И когда мы его придумали и предложили, оно было принято носителями языка и очень хорошо легло в язык», – пояснил отец Кирилл.

Китайский перевод будет тоньше русской версии, поскольку один иероглиф приблизительно соответствуют трем-четырем русским буквам.

В настоящее время уже завершен перевод Евангелия от Марка, а перевод Евангелия от Матфея готов наполовину, передает Интерфакс.