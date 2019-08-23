На «Митинге дружбы народов» в Римини прозвучал важнейший доклад

На «Митинге дружбы народов» в Римини 21 августа выступил секретарь Святого Престола по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В своем докладе на тему прав и обязанностей иерарх подчеркнул, что в Европе концепция права перестала сочетаться с концепцией обязанностей, хотя европейский проект, история которого началась после Второй мировой войны, был задуман именно как «сообщество обязанностей». Архиепископ Галлахер процитировал одного из отцов-основателей – Альчиде Де Гаспери, утверждавшего, что «для сохранения свободы необходимо сохранить мир» и «всё демократическое действие, в силу самого своего существования, должно стремиться к миру». Европейский проект основан на трех столпах: свобода, справедливость и мир. В центре этих оснований находится долг солидарности. Де Гаспери – заметил Галлахер – говорит о солидарности разума и солидарности чувства: «Речь идет об очень ценном замечании, особенно в нашу эпоху, охарактеризованную высокой сентиментальностью, когда даже самые деликатные вопросы затрагиваются мимоходом, скорее, не для того, чтобы их обсудить, а чтобы пробудить эмоции». «В последнее время было решено переместиться в сторону ʺсолидарности чувстваʺ, — отмечает Высокопреосвященный Галлахер, — отделяя ее от солидарности разума», состоящей из конкретных фактов и действий. Солидарность не может оставаться в рамках сострадания или возмущения: с христианской точки зрения солидарность основана на убеждении, что мы – единое тело, и когда страдает одна его часть, страдают все. Процесс релятивизации прав тесно связан с процессом постепенного вытеснения религиозной сферы из общественной жизни, что, в свою очередь, является следствием нездорового лаицизма. Этот лаицизм противопоставляет кесаря Богу вместо того, чтобы «позволить им позитивно взаимодействовать, сохраняя при этом специфику двух сфер».

Архиепископ Галлахер упомянул о различных проявлениях европейского кризиса, в частности, о миграционном кризисе. Эта тема – отметил он – «будоражит», разжигая идеологическое противостояние. Миграционный кризис возможно разрешить только если мы будем видеть в другом человеке «главным образом и в первую очередь человека», подчеркнул прелат, — видеть в другом человеке личность, то есть ценить прежде всего то, что нас с ней объединяет. Все остальные характеристики человека должны отходить на второй план, вопреки искушению делить людей на категории. Именно в этом заключается главный призыв Папы Франциска в отношении миграции. Излагая мысли Святейшего Отца по этом вопросу, представитель Госсекретариата Ватикана выделил в них два аспекта: интеграцию мигрантов и безопасность граждан. Святейший Отец убежден, что нельзя предпочитать один долг в ущерб другому, поэтому правительства должны подходить к этому вопросу с добродетелью благоразумия. Недопустимо думать о миграции как о процессе без правил, подчеркивает Папа Франциск. Архиепископ Галлахер отметил роль солидарности между государствами. «Предлагать практические решения с этой точки зрения — это не моя задача и тем более не задача Святейшего Престола, поскольку речь идет о внутреннем вопросе. Тем не менее нельзя не отметить актуальный дисбаланс, нуждающийся в исправлении, потому что рецидивы этого дисбаланса у всех перед глазами», — напомнил представитель Святого Престола.

В интервью Vatican News Пол Ричард Галлахер добавил к сказанному, что «ценность Европы заключается в том, что ее народы прошли через долгую общую историю, разделив множество событий на протяжении веков и в конкретные моменты, и для подавляющего большинства общей стала христианская вера». Комментируя недавние слова Папы о «совранизме» архиепископ Галлахер пояснил: «Никто не ставит под сомнение суверенитет какой-либо страны, какой-либо нации. Проблема возникает, когда речь идет о совранистах, когда вновь появляется преувеличенное понимание суверенитета, когда о суверенитете говорят с настойчивостью. Не стоит закрываться в меньшей реальности. Для правительства очень трудно обеспечить все права своих народов, так же как и мир, защиту, безопасность. Все мы взаимосвязаны, говорит Папа, и мы видим это прежде всего в СМИ, в социальных сетях. Мы говорим об идее суверенитета, полностью закрытого от других. Возможно, это привлекает с теоретической и прагматической точки зрения. Но я не думаю, что нужно следовать по этому пути».

На вопрос о том, каким образом Церковь может сопровождать европейские процессы, Ватиканский иерарх ответил: «У нас нет националистических воззрений. Мы очень ценим патриотизм, любовь к отечеству, к собственной стране, к своей культуре и народу. В католической вере — думаю, как и в других христианских конфессиях, — есть взгляд, открытый навстречу другим, проходящий через принятие того духа, который я считаю глубоко церковным: у нас существует больше общего, чем того, что разделяет. Главная тема этого Митинга в Римини – расширить наше понимание других и продолжать путь к культуре встречи, о которой постоянно говорит Папа Франциск».