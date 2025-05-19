В Венгрии обнаружили «скрипку надежды», созданную в концлагере Дахау (+ ФОТО)

В Венгрии торговцы произведениями искусства обнаружили скрипку, созданную в стенах нацистского концентрационного лагеря Дахау, сообщает «Правмир» со ссылкой на Associated Press.

Инструмент изготовил в 1941 году заключенный Францишек Кемпа. Скрытую записку об этом арт-дилеры нашли внутри скрипки во время ее ремонта.

«Пробный инструмент, изготовленный в сложных условиях без инструментов и материалов. Дахау. 1941, Францишек Кемпа», — говорилось в послании музыканта.

По словам арт-дилера Шандра Катона, он видел, что инструмент был изготовлен опытным мастером, но до этого момента оставался неясным момент с выбором древесины и грубых инструментов для создания этой скрипки.

Как пишет издание, в большинстве концлагерей Центральной и Восточной Европе находили музыкальные инструменты. Но исследователи утверждают, что все известные инструменты были привезены туда самими узниками.

В настоящее время «скрипка надежды» — единственный инструмент, созданный в самом лагере.

«Мы назвали ее «скрипкой надежды», потому что, если кто-то попадает в трудную ситуацию, наличие задачи или вызова помогает ему справиться со многим. Вы сосредотачиваетесь не на проблеме, а на самой задаче, и я думаю, что это помогло создателю этого инструмента выжить в концлагере», — говорит арт-дилер Тамаш Талоси.

Известно, что создатель музыкального инструмента Кемпа смог выжить в концлагере. Он вернулся в Польшу и прожил до 1953 года, занимаясь изготовлением музыкальных инструментов.