Святейший Отец принял на аудиенции вице-президента США

Папа Лев XIV принял на аудиенции вице-президента Соединенных Штатов Америки Джеймса Дэвида Вэнса. Встреча состоялась 19 мая 2025 года в Апостольском дворце, информирует Vatican News.

Пресс-служба Ватикана сообщила, что после аудиенции политик встретился с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем по связям с государствами и международными организациями Святейшего Престола.

«В ходе сердечной беседы в Государственном секретариате было подтверждено удовлетворение добрыми двусторонними отношениями, обсуждалось сотрудничество Церкви и государства, а также ряд вопросов, имеющих особое значение для церковной жизни и религиозной свободы», — говорится в официальном коммюнике.

Отмечается, что также состоялся обмен мнениями по «некоторым актуальным международным проблемам, в частности, была подчеркнута необходимость соблюдения норм гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и поиска согласованного решения между заинтересованными сторонами».

(Фото — Vatican Media)