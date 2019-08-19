Движение «Comunione e Liberazione» проводит в Римини 40-й по счету «Митинг дружбы народов»

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил приветственное послание епископу Римини Франческо Ламбиази по случаю 40-го Митинга дружбы народов, который начался 18 августа. Традиционная культурно-духовная встреча проходит под эгидой движения «Общение и освобождение» (Comunione e Liberazione). «Святейший Отец, — пишет кардинал Паролин, — призывает материнское заступничество Девы Марии и от всего сердца преподает апостольское благословение Вашему Преосвященству и всему сообществу Митинга». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В этом году международная встреча вдохновляется словами из стихотворения святого Иоанна Павла II, относящимися к Веронике, которая пробирается через толпу, чтобы отереть лик Иисуса на Крестном пути: «Имя твоё — от того, на что непрерывно смотрела». «Христос нас возлюбил, отдал Свою жизнь за нас, за каждого из нас, чтобы воссиял наш единственный, неповторимый лик, — отметил кардинал Паролин. – Но почему так важно, чтобы сегодня это вновь было возвещено? Потому, что множество наших современников падают под ударом жизненных испытаний, остаются одинокими и покинутыми. Часто к ним относятся как к цифрам статистики, — замечает кардинал, упоминая о «культуре отбросов». – Как же человеку вновь найти самого себя и обрести надежду? Он не сможет этого сделать с помощью рассуждений или стратегии. И вот – секрет жизни, то, что позволяет нам выйти из анонимности: задержать взгляд на лике Иисуса и сблизиться с Ним. Пристальный взгляд на Иисуса очищает зрение и учит нас на всё смотреть новыми глазами». «В эпоху, когда люди нередко безлики и безымянны, потому что никто на них не взглянул, поэтические строки святого Иоанна Павла II напоминают, что в этом мире все мы связаны друг с другом», — констатирует госсекретарь Ватикана. Благодаря взгляду Иисуса христианин «присутствует совершенно особым образом, потому что Он приносит весть, которой, сами того не осознавая, больше всего жаждут люди нашего времени: посреди нас – Тот, кто есть надежда жизни. Мы ʺоригинальныʺ в той мере, в какой наше лицо отражает лик Воскресшего Христа».

«Святейший Отец Франциск, — подводит итог кардинал Паролин, — выражает надежду, что Митинг будет становиться всё более гостеприимным местом, где люди смогут всмотреться в лица друг друга и пережить опыт собственной неповторимой самобытности. Это — самый лучший способ, чтобы отпраздновать юбилей, устремляя взгляд вперед без ностальгии и страхов, постоянно укрепляясь присутствием Иисуса, погружаясь в Его Тело – Церковь. Благодарная память об этих четырех десятилетиях энергичного и креативного апостольского труда да пробудит новые силы для свидетельства веры, открытой широким горизонтам безотлагательных задач современности».